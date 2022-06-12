Про це інформує в телеграмі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"У Сєверодонецьку ворог обстріляв "Азот" та "Склопластик", у Лисичанську загинула жінка. Поранених жінку і чоловіка з Лисичанська госпіталізовано до лікарень інших областей", - написав Гайдай.

Утім остаточну кількість жертв саме у Сєверодонецьку назвати не можливо, сказав очільник області, адже рашисти щодня обстрілюють з артилерії житло містян.

11 червня рашисти вкотре обстріляли територію транспортного цеху хімкомбінату "Азот", де сталося займання паливно-мастильних матеріалів. Постраждало і приміщення ТОВ "НВО "Сєверодонецький Склопластик".

Також армія РФ влучила у полігон рятувальників, за містом.

Штурм у Сєверодонецьку та у районі Тошківки ще тривають. Під масований обстріл потрапили селища Павлоград та Синецький. Крім того, рашисти продовжують гатити по населених пунктах - Лисичанськ, Метьолкіне, Устинівка, Комишуваха, Гірське, Золоте, Врубівка, Миколаївка, Білогорівка, Шипилівка.

За минулу добу російські окупанти знищили по 10 будинків в Золотому і Врубівці, два – в Миколаївці, у Лисичанську – чотири, а також торговельний центр і магазин.

Відбито наступи ворога в районі Попасної, Врубівки, Метьолкіного та Миколаївки.

Гайдай додав, що евакуюватися наразі не можливо: "Напевно, тепер евакуюватись хочуть всі, однак поки така можливість відсутня. Зазначу, що протягом травня поліціанти, рятувальники, волонтери розмовляли практично із кожним сєверодончанином, об’їздили усі сховища і підвали. Тому зараз залишається тільки триматися".

11 червня з Луганської області евакуювали 30 людей, у тому числі - трьох дітей. Очільник області розповів, що все більше жителів Лисичанська хочуть поїхати з міста.

12 червня з Покровська, що на Донеччині, до Львова вирушить евакуаційний потяг.

Українські воїни відбили російський наступ поблизу Врубівки, Василівки та Миколаївки, доповів Генштаб ЗСУ.

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