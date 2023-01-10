Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Він зазначив, що під ворожий удар потрапила зокрема Марганецька громада. Туди прилетіло понад 30 снарядів.

Унаслідок обстрілу пошкоджено будинки та кафе. Люди не постраждали. Інформація щодо пошкоджень ще з'ясовується.

У понеділок, 9 січня, російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області, унаслідок чого загинуло двоє людей.