Росіяни з "градів" та важкої артилерії обстріляли Нікопольщину, пошкоджені будинки та кафе
За дев'ять годин тривоги вночі 10 січня росіяни двічі обстрілювали Нікопольщину з "градів" і важкої артилерії, унаслідок чого пошкоджено будинки та кафе
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Він зазначив, що під ворожий удар потрапила зокрема Марганецька громада. Туди прилетіло понад 30 снарядів.
Унаслідок обстрілу пошкоджено будинки та кафе. Люди не постраждали. Інформація щодо пошкоджень ще з'ясовується.
- У понеділок, 9 січня, російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області, унаслідок чого загинуло двоє людей.
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