Росіяни за декілька кілометрів від Авдіївки, - воєнкор Еспресо Бакуменко
Протягом 12 грудня російські військові намагаються штурмувати Авдіївку Донецької області - працює важка артилерія і стрілецька зброя
Про це в ефірі заявив воєнний кореспондент Еспресо Віталій Бакуменко.
"Про гуманітарну ситуацію: зараз складно, щось змінюється. З весни в Авдіївці дуже погано з водою та електрикою - немає нічого, нічого не працює", - розповів він.
Бакуменко сказав, що гуманітарна ситуація тут стабільно погана, але військова ситуація тут набагато гірша.
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"Росіяни продавлюють Сили оборони і зараз точаться бої. Зранку десь на околицях Авдіївки постійно щось важке падає. Міни, артилерію чуємо і також чуємо стрілецьку зброю, кулемети. Це свідчить про те, що росіяни вже дуже близько до міста. Військові кажуть, що це приблизно 2-3 км до міста. Атакують з боку Опитного, Водяного, Пісків - підходять до Авдіївки з півдня і намагаються штурмувати. Бої дуже інтенсивні, я такого не пам'ятаю - щоб я чув і важке озброєння, і стрілецьку зброю, все це майже безперервно. Військові кажуть, що нещодавно танк три дні працював по місту", - зазначив воєнкор.
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