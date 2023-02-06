Росіяни за день обстріляли три громади на Сумщині: били з кулеметів, мінометів та артилерії
Протягом дня 6 лютого росіяни обстріляли три громади у Сумській області
Про це повідомили в телеграм-каналі Сумської ОВА.
За інформацією ОВА, впродовж дня ворог обстріляв Краснопільську, Середино-Будську та Глухівську громади. Загалом зафіксували 55 прильотів.
По території Середино-Будської громади росіяни гатили з автоматів та кулеметів – зафіксовано 38 черг.
У Краснопільській громаді за день зафіксували 11 прильотів з мінометів.
Глухівську громаду обстрілювали зі ствольної артилерії − 6 прильотів.
У всіх випадках обійшлося без втрат і руйнувань.
- У суботу, 4 лютого, на території Сумської області внаслідок обстрілів було пошкоджено приватні будинки.
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