Про це повідомили в телеграм-каналі Сумської ОВА.

За інформацією ОВА, впродовж дня ворог обстріляв Краснопільську, Середино-Будську та Глухівську громади. Загалом зафіксували 55 прильотів.

По території Середино-Будської громади росіяни гатили з автоматів та кулеметів – зафіксовано 38 черг.

У Краснопільській громаді за день зафіксували 11 прильотів з мінометів.

Глухівську громаду обстрілювали зі ствольної артилерії − 6 прильотів.

У всіх випадках обійшлося без втрат і руйнувань.