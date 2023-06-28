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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни за добу обстріляли 11 областей України: щонайменше 10 загиблих і 69 поранених. Ситуація в регіонах

28 червня, 2023 середа
10:29
Війна з Росією

Російські окупанти вкотре обстріляли територію України. Протягом доби, 27 червня, ворог гатив по 11 областях. Унаслідок атаки загинуло щонайменше 10 людей, ще 69 отримали поранення

Інформацію про наслідки обстрілів оприлюднили в обласних військових адміністраціях. 

Полтавщина: російські окупанти у річницю теракту по ТЦ "Амстор" знову атакували Кременчуцький район.

Ракети Х-22 влучили у дачний кооператив. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не зафіксовано. Унаслідок обстрілу поранена одна дитина, її стан задовільний.

Черкаська: уночі противник завдав удару двома безпілотниками. Сили оборони успішно знищили ударні дрони противника. Однак ще два поцілили в порожнє складське приміщення в Черкаському районі. 

Чернігівщина: за добу російські загарбники 2 рази завдали мінометного обстрілу по Новгород-Сіверському району. Без втрат та руйнувань.

Сумщина: вночі та вранці росіяни здійснили 14 обстрілів. Обстрілів зазнали Миропільска, Великописарівська, Есманська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Білопільська, Хотінська, Шалигинська громади.

Вчора протягом дня росіяни також здійснили 10 обстрілів прикордоння. Унаслідок атаки пошкоджено чотири приватних житлових будинки, господарчу споруду, літню кухню, гараж, три легкові автомобілі.

Запорізька область: на території області російські війська здійснили 77 атак по 16 містах і селах. Унаслідок атак зруйновані квартири, будинки, гаражі та інше майно людей.

Авіацією ворог вдарив по Оріхову та Малій Токмачці, з РСЗВ здійснив 5 обстрілів Левадного, Білогір'я, Лугівського, 70 артобстрілів прийшлося по Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Преображенці, Малинівці, Юрківці та іншим прифронтовим селам.

Унаслідок обстрілів загинула одна людина, поранення отримали 9 осіб. У П'ятихатках травмовано 75-річного чоловіка,  поранення отримали 70-річний житель Оріхова та жінки 87 та 78 років. Також серйозні травми отримали п’ять жителів Преображенки. Також від отриманих поранень загинув 77-річний чоловік.

Дніпропетровщина: вночі росіяни вдарили по Синельниківщині. Під прицілом опинилася Новопавлівська громада. Там пошкоджене аграрне підприємство. 

Вчора надвечір противник вдарив по Нікопольщині. У місті загорілася приватна оселя. Рятувальники приборкали вогонь. Пошкоджені 7 житлових будинків та 6 господарських споруд. 

Харківщина: на Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди Богодухівського району та Козача Лопань Харківського.
На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів також зазнали Масютівка, Кислівка, Котлярівка, Красне Перше і Берестове.

Луганщина: російські окупанти протягом доби здійснили 115 обстрілів по області.

Донеччина: за останню добу російські терористи вбили 8 людей в Краматорську, з них троє діти. Ще одну людину в Маньківці. Унаслідок атак щонайменше 46 поранених, серед них дитина. 

Росіяни били з РСЗВ "Град", завдавали авіаударів, "ФАБ-250", танків, артилерії, ОТРК "Іскандер". Під вогнем 7 населених пунктів: Краматорськ, Авдіївка, Міньківка, Черкаське, Раздолівка, Костянтинівка, Біленьке.

Унаслідок атак пошкоджено 15 житлових будинків (з них 6 – багатоквартирних), 3 магазини, кафе, РАГС, 2 ЛЕП, 2 цивільних автомобілі, спортивний комплекс, відділення Нової Пошти.

Миколаївщина: вчора ворог обстрілював місто Очаків Очаківської громади, внаслідок чого виникла пожежа сухої трави на відкритих територіях. Також вчора росіяни обстріляли населений пункт Куцурубської громади: пошкоджено господарські будівлі на території домоволодіння.

Херсонщина: за добу росіяни здійснили 72 обстріли по регіону, з них 2 мінометних по місту Херсон. Терористи поцілили у райони 31 населеного пункту області. Через російську агресію три людини за добу дістали поранення.

  • У вівторок, 27 червня, під час повітряної тривоги російська армія двічі обстріляла Полтавську область. У Кременчуцькому районі поранення дістала дитина.
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