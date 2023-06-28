Інформацію про наслідки обстрілів оприлюднили в обласних військових адміністраціях.

Полтавщина: російські окупанти у річницю теракту по ТЦ "Амстор" знову атакували Кременчуцький район.

Ракети Х-22 влучили у дачний кооператив. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не зафіксовано. Унаслідок обстрілу поранена одна дитина, її стан задовільний.

Черкаська: уночі противник завдав удару двома безпілотниками. Сили оборони успішно знищили ударні дрони противника. Однак ще два поцілили в порожнє складське приміщення в Черкаському районі.

Чернігівщина: за добу російські загарбники 2 рази завдали мінометного обстрілу по Новгород-Сіверському району. Без втрат та руйнувань.

Сумщина: вночі та вранці росіяни здійснили 14 обстрілів. Обстрілів зазнали Миропільска, Великописарівська, Есманська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Білопільська, Хотінська, Шалигинська громади.

Вчора протягом дня росіяни також здійснили 10 обстрілів прикордоння. Унаслідок атаки пошкоджено чотири приватних житлових будинки, господарчу споруду, літню кухню, гараж, три легкові автомобілі.

Запорізька область: на території області російські війська здійснили 77 атак по 16 містах і селах. Унаслідок атак зруйновані квартири, будинки, гаражі та інше майно людей.

Авіацією ворог вдарив по Оріхову та Малій Токмачці, з РСЗВ здійснив 5 обстрілів Левадного, Білогір'я, Лугівського, 70 артобстрілів прийшлося по Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Преображенці, Малинівці, Юрківці та іншим прифронтовим селам.

Унаслідок обстрілів загинула одна людина, поранення отримали 9 осіб. У П'ятихатках травмовано 75-річного чоловіка, поранення отримали 70-річний житель Оріхова та жінки 87 та 78 років. Також серйозні травми отримали п’ять жителів Преображенки. Також від отриманих поранень загинув 77-річний чоловік.

Дніпропетровщина: вночі росіяни вдарили по Синельниківщині. Під прицілом опинилася Новопавлівська громада. Там пошкоджене аграрне підприємство.

Вчора надвечір противник вдарив по Нікопольщині. У місті загорілася приватна оселя. Рятувальники приборкали вогонь. Пошкоджені 7 житлових будинків та 6 господарських споруд.

Харківщина: на Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди Богодухівського району та Козача Лопань Харківського.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів також зазнали Масютівка, Кислівка, Котлярівка, Красне Перше і Берестове.

Луганщина: російські окупанти протягом доби здійснили 115 обстрілів по області.

Донеччина: за останню добу російські терористи вбили 8 людей в Краматорську, з них троє діти. Ще одну людину в Маньківці. Унаслідок атак щонайменше 46 поранених, серед них дитина.

Росіяни били з РСЗВ "Град", завдавали авіаударів, "ФАБ-250", танків, артилерії, ОТРК "Іскандер". Під вогнем 7 населених пунктів: Краматорськ, Авдіївка, Міньківка, Черкаське, Раздолівка, Костянтинівка, Біленьке.

Унаслідок атак пошкоджено 15 житлових будинків (з них 6 – багатоквартирних), 3 магазини, кафе, РАГС, 2 ЛЕП, 2 цивільних автомобілі, спортивний комплекс, відділення Нової Пошти.

Миколаївщина: вчора ворог обстрілював місто Очаків Очаківської громади, внаслідок чого виникла пожежа сухої трави на відкритих територіях. Також вчора росіяни обстріляли населений пункт Куцурубської громади: пошкоджено господарські будівлі на території домоволодіння.

Херсонщина: за добу росіяни здійснили 72 обстріли по регіону, з них 2 мінометних по місту Херсон. Терористи поцілили у райони 31 населеного пункту області. Через російську агресію три людини за добу дістали поранення.