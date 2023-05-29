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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни за добу обстріляли 15 областей України, поранено щонайменше трьох людей. Ситуація в регіонах

29 травня, 2023 понедiлок
11:06
Війна з Росією вибух, обстріл, Київ

Російська окупаційна армія за минулу добу, 28 травня, обстріляла 15 областей України, дістали поранення щонайменше троє людей, із них двоє – на Харківщині

Про це повідомила пресслужба ОПУ.

Київщина: вночі ворог атакував Київщину БПЛа та рактами. Працювало ППО. Постраждалих немає.

Унаслідок падіння уламків є пошкодження декількох приватних будинків та інших споруд (паркан, гараж, ангар). Пошкодження незначні. В одному з будинків була невелика пожежа, але її вже ліквідували.

Уламками пошкоджена одна квартира в багатоповерховому будинку - вибито скло та конструкція балкону. 

Крім цього, в одному з навчальних закладів вибиті вікна в гуртожитку та навчальному приміщенні. Інформація уточнюється, оперативні групи продовжують роботу.

Львівщина: сили ППО вночі над територією Золочівського району збили одну крилату ракету. Внаслік падіння уламків згоріла господарська будівля та трактор. Постраждалих немає. На місці падіння уламків виникла вирва.

Хмельниччина: окупанти вдарили по кількох об'єктах на Хмельниччині, один із них - військовий. Нині тривають роботи з локалізації пожеж на складах паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей. Виведено з ладу 5 літальних апаратів. Розпочато відновлювальні роботи злітно-посадкової смуги. Дані щодо постраждалих уточнюються.

На Кіровоградщині вночі збили "шахед", уламками пошкоджена покрівля житлового будинку в Новоукраїнському районі. Пошкоджено залізничне полотно.  Попередньо — без загиблих і травмованих.

Полтавщина: вночі силами ППО збито дві ракети та безпілотник. Станом на ранок повідомлення про руйнування не надходили.

Чернігівщина: за добу — 6 обстрілів, із мінометів та артилерії, Новгород-Сіверський та Корюківський райони. Без жертв і руйнувань.

Сумщина: вчора протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 49 вибухів. Обстрілів зазнали Новослобідська, Великописарівська, Есманська, Зноб-Новгородська, Шалигинська, Юнаківська, Миропільська, Хотінська, Білопільська громади. Попередньо — без людських втрат та руйнувань. Вночі і зранку ворогом здійснено 10 обстрілів (63 вибухів).

Глухівська громада: з території РФ здійснено обстріл зі ствольної артилерії м. Глухів, унаслідок чого пошкоджено два багатоквартирні житлові будинки шкільний стадіон, легковий автомобіль.

Середино-Будська громада: 17 вибухів (ствольна артилерія) та обстріл із мінометів, 10 вибухів. Пошкоджено приватний житловий будинок і газову трубу вуличного побутового газопроводу. Інформація про постраждалих уточнюється. 

Запорізька: протягом доби ворог завдав 93 удари по 20 населених пунктах Запорізької області: артобстріли по Гуляйполю, Оріхову, Кам'янському та навколишніх селах, РСЗВ по Степногірську, Малинівці, Темирівці, атака з БПЛА по Ольгівському. Людей не зачепило. Додалося 11 нових руйнувань приватних будинків та іншого майна місцевих жителів.

Дніпропетровщина: вчора вдень ворог направив важку артилерію на Нікопольщину. Дісталося Мирівській громаді. А надвечір із дрона-камікадзе агресор атакував Марганецьку громаду. Минулося без загиблих і постраждалих.

Харківщина: протягом доби ворог обстріляв щонайменше 16 населених пунктів області.

На Слобожанському напрямку противник протягом минулої доби завдав авіаційних ударів в районах Плетенівки та Вовчанських Хуторів. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів  Липці, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Мала Вовча  та Бударки.

На Куп’янському напрямку противник протягом минулої доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Завдав авіаційного удару в районі Кислівки. 
Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка, Берестове.

Минулої ночі у с. Богуславка Ізюмського району внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено житловий будинок. Поранення дістав 49-річний цивільний чоловік.
У с. Кучерівка Куп'янського району внаслідок артилерійського обстрілу поранення дістала жінка 73 років.

Луганщина: росіяни продовжують відкривати вогонь по селах та позиціях Збройних Сил. Застосовують авіацію – завдані удари по Білогорівці. За добу противник здійснив  90 обстрілів (429 снарядів). 

Донеччина: росіяни за добу здійснили 31 обстріл 9 населених пунтків: с. Карлівка, Часів Яр, смт Ясногірка, смт Велика Новосілка, смт Південне, с. Скудне, с. Новоочеретувате, Авдіївка, Курахове. Пошкоджено 3 житлових будинки. Інші дані щодо наслідків уточнюються. 
 
Одещина: вночі там було знищено дрон-камікадзе типу Shahed-131/136.
Внаслідок влучання у портову інфраструктуру Одеси спалахнула пожежа. Її оперативно ліквідували. Інформація про масштаб руйнувань уточнюється.

Миколаївщина: під час нічної масованої ракетно-дронової атаки ворог спрямував по півдню України дрони-камікадзе типу Shahed-131/136. Три з них знищено в небі над Миколаївщиною.

Сьогодні зранку ворог завдавав ударів за межами населеного пункту Снігурівської громади. Постраждалих і руйнувань немає.

Учора ворожого обстрілу зазнало м. Очаків Очаківської громади, внаслідок чого відбулося займання на відкритій території берегової лінії. Постраждалих немає.

Також учора ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Ввечері зафіксовано ворожий обстріл по відкритій території населеного пункту Куцурубської громади. Без постраждалих.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 61 обстріл (300 снарядів), з них по м. Херсон — 6 обстрілів (26 снарядів). Росіяни поцілили у райони 23 населених пунктів області, територію і будівлю лікарні та заводу у Бериславському районі.
Унаслідок ворожого артобстрілу Херсона дістала поранення 86-літня жінка.

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