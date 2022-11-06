Росіяни за тиждень випустили усього 906 людей з окупованих територій

Про це він пише в телеграмі.

"Кожного дня жителі захоплених територій Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей намагаються виїхати з окупації на підконтрольну Україні територію. За тиждень з окупованих частин 4 областей до Запоріжжя рашисти випустили всього 906 людей. Ще тисячі чекають своєї черги", - повідомляє Федоров.

Для виїзду в сторону Запоріжжя окупаційна "влада" змушує жителів оформлювати перепустки в комендатурах окупованих населених пунктів. Через велику кількість охочих, термін очікування перепустки у містах займає до місяця. Федоров зазначає, що у Мелітополі список заповнено аж до середини грудня.

Він також нагадує, що діє ще два альтернативні шляхи евакуації - в сторону Грузії та європейських країн через трасу Бердянськ-Маріуполь-Новоазовськ або через тимчасового окупований Крим.

Уночі 6 листопада окупанти знову атакували Запоріжжя, обстрілявши один із житлових кварталів міста, внаслідок чого загинула одна людина.

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