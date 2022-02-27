Росіяни захопили два українських цивільних судна, - ДПСУ

Про це повідомив Одеський прикордонний загін у Facebook.



"Танкер "Афіна" перебуваючи в територіальному морі Румунії, отримав відкритим каналом зв'язку та безпеки судноплавства команду підійти до військового корабля РФ для проведення огляду. Про це судновласник негайно повідомив всі компетентні органи в Україні", - йдеться у повідомленні.



Морські прикордонники також зафіксували факт різкої та нелогічної зміни курсу ще одним судном під українським прапором. Суховантаж "Принцеса Ніколь" з румунських вод прямував до острова Зміїний.



"Майже одразу, як обидва цивільних судна підійшли до військових кораблів РФ, на них було відключено АІС і припинили виходити на зв'язок. А вже сьогоднішнім ранком системи автоматичної ідентифікації суден показали їх перебування у 18 милях від окупованого Криму", - заявили прикордонники.



Там зазначили, що російські військові кораблі під прикриттям самопроголошеної контртерористичної операції здійснили "піратське захоплення двох суден під українським прапором із майже 50 мирними членами екіпажів".



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