Росіяни захопили два українських цивільних судна, - ДПСУ
РФ взяла у полон два судна України із мирними екіпажами
Про це повідомив Одеський прикордонний загін у Facebook.
"Танкер "Афіна" перебуваючи в територіальному морі Румунії, отримав відкритим каналом зв'язку та безпеки судноплавства команду підійти до військового корабля РФ для проведення огляду. Про це судновласник негайно повідомив всі компетентні органи в Україні", - йдеться у повідомленні.
Морські прикордонники також зафіксували факт різкої та нелогічної зміни курсу ще одним судном під українським прапором. Суховантаж "Принцеса Ніколь" з румунських вод прямував до острова Зміїний.
"Майже одразу, як обидва цивільних судна підійшли до військових кораблів РФ, на них було відключено АІС і припинили виходити на зв'язок. А вже сьогоднішнім ранком системи автоматичної ідентифікації суден показали їх перебування у 18 милях від окупованого Криму", - заявили прикордонники.
Там зазначили, що російські військові кораблі під прикриттям самопроголошеної контртерористичної операції здійснили "піратське захоплення двох суден під українським прапором із майже 50 мирними членами екіпажів".
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