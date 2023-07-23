Росіяни заселяють окуповані території сім'ями своїх будівельників та чиновників
Росіяни продовжують заселяти багато своїх та білоруських заробітчан на тимчасово окуповані території України
Про це інформує Центр національного спротиву.
Зазначають, що на тимчасово окуповані території прибувають не лише російські силовики та чиновники, а й багато заробітчан, яких наймають на будівельні роботи, оскільки місцеві мешканці відмовляються працювати на ворога. Так наймають не лише росіян, а й громадян Білорусі та інших країн.
Заробітчани та держслужбовці, що прибувають на тимчасово окуповані території, привозять із собою сім'ї. Через це в окупованих регіонах зросли ціни на житло. Водночас громадян України при цьому депортують або ж змушують "прийняти російську ідентичність". Крім цього, Росія продовжує масово викрадати українських дітей.
"Таким чином кремль проводить політику по заміщенню місцевого населення своїм власним, лояльним до РФ. Ця політика відповідає всім ознакам геноциду, як це визначено у міжнародному праві", - наголошують у Центрі нацспротиву.
- 23 липня ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що на тимчасово окупованій території Луганщини залишилось дуже мало місцевих людей.
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