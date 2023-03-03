Росіяни завдали 121 удар по Сумщині за день. Є руйнування і жертви
За день 3 березня у Сумській області зафіксовано 121 прильот внаслідок російських обстрілів
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Протягом дня росіяни обстріляли 6 територіальних громад: Шалигинську, Краснопільську, Білопільську, Есманську, Глухівську та Юнаківську. Було зафіксовано 121 прильот.
Для обстрілів російські терористи використали міномети, артилерії, РСЗВ, з БПЛА, танк та ПТУР (протитанкові керовані ракети).
У Шалигинській громаді загинув житель села Старікове. О 09:25 росіяни обстрілювали громаду з мінометів. В населеному пункті пошкоджено лінію електропередач. А о 15:50 відбувся обстріл з міномету по с. Ходине − 15 прильотів. Пошкоджено 3 житлових будинки.
В Есманській громаді терористи зруйнували приватний житловий будинок внаслідок обстрілу зі ствольної артилерії села Кучерівка. Також по території громади ворог стріляв з РСЗВ − 20 прильотів та міномету − ще 20 прильотів.
На Краснопільську громаду ворожий БПЛА скинув 4 боєприпаси (типу ВОГ). Також зафіксовано ворожий обстріл з ПТУР і ПТРК.
"Білопільська громада: з території РФ був танковий обстріл − 1 прильот. Також зафіксовано мінометні обстріли − 12 прильотів, 16 прильотів зі ствольної артилерії, 8 прильотів із САУ", - пишуть в ОВА.
По Юнаківській громаді зафіксовано обстріл із САУ. Відомо про 9 прильотів, а також 5 прильотів внаслідок мінометних ударів.
Глухівська громада: о 16:15 росіяни били з мінометів − 5 прильотів.
- Окупанти 3 березня обстріляли з території Росії прикордоння Сумщини, внаслідок чого літній чоловік дістав смертельне поранення на власному городі.
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