Ворожа армія обстріляла Сумщину: загинув літній чоловік
Окупанти 3 березня обстріляли з території Росії прикордоння Сумщини, внаслідок чого літній чоловік дістав смертельне поранення на власному городі
Про це повідомила пресслужба Сумської обласної прокуратури.
"За даними слідства, 3 березня 2023 року зранку окупанти, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, з території Російської Федерації обстріляли с. Старикове Шосткинського району на Сумщині. Унаслідок ворожої атаки від осколкового поранення загинув 73-річний чоловік, який перебував на городі поблизу власного будинку", - йдеться в повідомленні.
Також протягом дня окупанти обстрілювали й інші території Сумщини. Згідно з повідомленням ОК "Північ", з 12:50 до 13:05 було зафіксовано 20 приходів, імовірно, з реактивних систем залпового вогню, в районі населеного пункту Уланове.
"З 13:35 до 14:00 повідомили про 8 приходів, імовірно, зі ствольної артилерії, в районі н.п. Кучерівка", - зазначили військові.
- Протягом дня 2 березня російські окупанти завдали по Сумській області не менше ніж 177 ударів.
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