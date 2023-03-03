Ворожа армія обстріляла Сумщину: загинув літній чоловік

Про це повідомила пресслужба Сумської обласної прокуратури.

"За даними слідства, 3 березня 2023 року зранку окупанти, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, з території Російської Федерації обстріляли с. Старикове Шосткинського району на Сумщині. Унаслідок ворожої атаки від осколкового поранення загинув 73-річний чоловік, який перебував на городі поблизу власного будинку", - йдеться в повідомленні.

Також протягом дня окупанти обстрілювали й інші території Сумщини. Згідно з повідомленням ОК "Північ", з 12:50 до 13:05 було зафіксовано 20 приходів, імовірно, з реактивних систем залпового вогню, в районі населеного пункту Уланове.

"З 13:35 до 14:00 повідомили про 8 приходів, імовірно, зі ствольної артилерії, в районі н.п. Кучерівка", - зазначили військові.