Росіяни завдали 18 ракетних ударів по Комишувасі на Запоріжжі: загинула людина, ще троє поранені
Сьогодні, 11 травня, армія Росії нанесла 18 ракетних ударів по приватному сектору селища Комишуваха, що в Запорізькій області
Про це інформує Суспільне з посиланням на голову Комишуваської громади Юрія Карапетяна.
Відомо, що близько 60 будинків пошкоджені. Одна людина загинула, ще троє поранені.
Також місцевий повідомив відомству про денні обстріли.
"Близько 14-ї години обстріляли наше селище. Кілька будинків розбиті. Пожежники працюють біля одного з них. Будинки – без дахів, без вікон. Воронка від вибуху, видно алюмінієві залишки від ракети. Чоловік мені показував осколок вагою, десь, із кілограм", – розповів житель Комишувахи.
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