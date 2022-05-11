Росіяни завдали 18 ракетних ударів по Комишувасі на Запоріжжі: загинула людина, ще троє поранені

Про це інформує Суспільне з посиланням на голову Комишуваської громади Юрія Карапетяна.

Відомо, що близько 60 будинків пошкоджені. Одна людина загинула, ще троє поранені.

Також місцевий повідомив відомству про денні обстріли.

"Близько 14-ї години обстріляли наше селище. Кілька будинків розбиті. Пожежники працюють біля одного з них. Будинки – без дахів, без вікон. Воронка від вибуху, видно алюмінієві залишки від ракети. Чоловік мені показував осколок вагою, десь, із кілограм", – розповів житель Комишувахи.

Росія всю добу 10 травня обстрілювала цивільну інфраструктуру міста Оріхів на Запоріжжі, внаслідок чого є загиблі і травмовані.

У Запоріжжі ППО збила ворожу ракету, вона вибухнула над інфраструктурним обʼєктом.

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