Росіяни завдали авіаударів по Оріхову на Запоріжжі

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Запорізька область. Літаки Су-35 русні нанесли авіаційні удари по населеному пункту Оріхів. Пошкоджені приватні будинки та будівля ДЮСШ", - написав він.

Чи є поранені або загиблі внаслідок атаки, Єрмак не уточнив.