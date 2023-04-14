Росіяни завдали авіаударів по Оріхову на Запоріжжі
Удень 14 квітня російська окупаційна армія завдала авіаударів по Оріхову Запорізької області. Пошкоджено оселі містян
Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
"Запорізька область. Літаки Су-35 русні нанесли авіаційні удари по населеному пункту Оріхів. Пошкоджені приватні будинки та будівля ДЮСШ", - написав він.
Чи є поранені або загиблі внаслідок атаки, Єрмак не уточнив.
- 13 квітня РФ завдала трьох авіаударів по Оріхову на Запоріжжі.
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