Про це повідомляє Офісу генерального прокурора в Telegram.

Зазначається, що 16 липня близько 20:00 окупанти здійснили обстріл населеного пункту у Бериславській територіальній громаді. Під час ворожої атаки несумісні із життям травми отримала місцева жителька. Дані щодо решти травмованих ще уточнюються.

За попередніми даними, російські військові завдали два авіаудари керованими авіабомбами.

Обстріл Херсонщини підтвердив голова ОВА Олександр Прокудін. Він зазначив, що внаслідок авіаудару села Зміївка на місці загинула 70-річна жінка.

"Російська армія вбила літню жінку. Ввечері ворог випустив керовані авіабомби по Зміївці. Внаслідок удару несумісні з життям поранення отримала 70-річна жінка. Вона загинула на місці", - написав він.