Росіяни завдали ракетного удару по Сумщині
Окупанти 8 травня завдали ракетного удару по Шосткинському району Сумщини
Про це очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив у телеграмі.
"Сумщина. Відбувся ракетний обстріл території Шосткинського району. Не покидайте укриттів під час повітряної тривоги!" - зазначив він.
Дмитро Живицький закликав мешканців Сумщини не публікувати інформацію про прильоти в режимі реального часу й не писати подробиць у коментарях.
"Усі деталі будуть опубліковані на офіційних сторінках у той час, коли це буде безпечно!!! Не наражайте себе та своїх близьких на небезпеку!" - наголосив очільник ОВА.
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7 травня росіяни двічі обстріляли Сумщину з літаків. Є інформація, що ворог також випустив ракету по своїх прикордонних населених пунктах.
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