Під час обстрілів Сумщини російські літаки могли випустити ракету у бік своєї території, - голова ОВА

Голова ОВА розповів в етері телеканалу "Еспресо" про наслідки обстрілів: "Серед військовослужбовців є один постраждалий та невеликі руйнування інфраструктури".



Живицький зазначив, що протягом дня російські літаки двічі заходили над територією громад Сумської області, близько 11.00 та 15.00.



"Під час обстрілів Сумщини, російські літаки обстріляли один зі своїх прикордонних населених пунктів, випустили ракету в їхній бік, проте зараз ця інформація перевіряється і підтвердження поки не надійшло. Це може бути провокація тому, що сьогодні нормальна погода і вони випадково не могли стріляти по власній території. Але подібні речі відбуваються не в перше. Вони й раніше підганяли артилерію під кордон з Україною, розвертали її в бік власних населених пунктів і обстрілювали, перед тим відселивши звідти людей"- розказав голова Сумської ОВА.

24 квітня голова Сумської ОВА Дмитро Живицький заявив, що Росія обстріляла Сумщину з мінометів та важкої артилерії

3 травня голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомляв, що російські війська вдарили міноментами по Сумській області

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb