Росіяни завдали ударів по Харківщині: є загиблі та поранені
У суботу, 8 квітня, російські терористи завдали ударів по Куп'янському районі, внаслідок чого є загиблі
Про це повідомляє Харківська ОВА.
"Ворог знову завдає ударів по цивільному населенню Куп'янського району. Є жертви та постраждалі", - пише Олег Синєгубов.
У Дворічній загинули двоє чоловіків - 65 та 34 років. У селі Подоли поранення зазнала 65-річна жінка. Наразі медики надають їй необхідну допомогу.
- Нагадаємо, в п'ятницю, 7 квітня, троє жителів Харківської області постраждали внаслідок вибуху невідомого предмета.
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