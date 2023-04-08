Росіяни завдали ударів по Харківщині: є загиблі та поранені

Про це повідомляє Харківська ОВА.

"Ворог знову завдає ударів по цивільному населенню Куп'янського району. Є жертви та постраждалі", - пише Олег Синєгубов.

У Дворічній загинули двоє чоловіків - 65 та 34 років. У селі Подоли поранення зазнала 65-річна жінка. Наразі медики надають їй необхідну допомогу.