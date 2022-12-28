Росіяни завели всі ракетоносії у пункти базування через шторм у Чорному морі, - Гуменюк
Через штормову погоду в Чорному морі росіяни вивели на бойове чергування тільки частину кораблів, усі ракетоносії перебувають в пунктах базування
Про це поінформувала начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
"Море на нашому боці, тому що зараз дійсно погода сприяє, шторм посилюється. Вони максимально позаводили в пункти базування корабельне угруповування, залишивши зараз на бойовому чергуванні лише 3 одиниці, наприклад, з 10 за попередню добу і ракетоносії всі по пунктах базування", - розповіла Наталія Гуменюк.
Однак речниця ОК "Південь" зауважила, що відсутність ракетоносіїв у Чорному морі не має стати приводом розслабитися: за пару годин, коли негода вщухне, вони можуть повернутися.
На питання ведучого про кількість можливих запусків з кораблів РФ Наталія Гуменюк відповіла, що російський арсенал міг зменшитися: "Максимально те, що ми фіксували, це присутність 5 ракетоносіїв із загальним залпом до 40 ракет. Але ми знаємо, що у них були певні "проблеми" в Севастопольській бухті. Можливо, вони вже не такі потужні, але могли й відновитися. Останнім же часом ворог тримав близько 20 "Калібрів" напоготові".
Вона також звернула увагу, що високоточні ракети - не основна зброя ворога, а засіб розосередження наших сил ППО. Зазвичай росіяни спрямовують "калібри" для ураження української протиповітряної оборони та критичної інфраструктури.
- Нагадаємо, 20 грудня член оборонного комітету Верховної ради України Єгор Чернєв заявив, що Росія виробляє до 30 ракет "Калібр" на місяць на тих складниках, які має.
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