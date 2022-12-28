Про це поінформувала начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Море на нашому боці, тому що зараз дійсно погода сприяє, шторм посилюється. Вони максимально позаводили в пункти базування корабельне угруповування, залишивши зараз на бойовому чергуванні лише 3 одиниці, наприклад, з 10 за попередню добу і ракетоносії всі по пунктах базування", - розповіла Наталія Гуменюк.

Однак речниця ОК "Південь" зауважила, що відсутність ракетоносіїв у Чорному морі не має стати приводом розслабитися: за пару годин, коли негода вщухне, вони можуть повернутися.

На питання ведучого про кількість можливих запусків з кораблів РФ Наталія Гуменюк відповіла, що російський арсенал міг зменшитися: "Максимально те, що ми фіксували, це присутність 5 ракетоносіїв із загальним залпом до 40 ракет. Але ми знаємо, що у них були певні "проблеми" в Севастопольській бухті. Можливо, вони вже не такі потужні, але могли й відновитися. Останнім же часом ворог тримав близько 20 "Калібрів" напоготові".

Вона також звернула увагу, що високоточні ракети - не основна зброя ворога, а засіб розосередження наших сил ППО. Зазвичай росіяни спрямовують "калібри" для ураження української протиповітряної оборони та критичної інфраструктури.

Нагадаємо, 20 грудня член оборонного комітету Верховної ради України Єгор Чернєв заявив, що Росія виробляє до 30 ракет "Калібр" на місяць на тих складниках, які має.

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