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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни збільшили інтенсивність авіаударів по прикордонних громадах Харківщини, - депутат облради Скорик

19 квітня, 2023 середа
21:33
Війна з Росією

Депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик повідомив, що протягом останнього часу російська авіація інтенсивніше обстрілює прикордонні населені пункти

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"На жаль, при авіаударі по центру міста Вовчанськ загинуло двоє цивільних людей. Сьогодні влада підтвердила цю інформацію. Також є поранені люди внаслідок цього удару. Їх кількість уточнюється", - повідомив Скорик.

Депутат Харківської облради також розповів, що російська авіація частіше почала обстрілювати населені пункти біля кордону з РФ

"Протягом останнього часу російські окупаційні війська збільшили інтенсивність авіаударів по території прикордонних громад Харківщини. Зокрема, росіяни обстрілюють такі міста, як Вовчанськ, Козача Лопань, селища Дергачівської та Золочівської територіальних громад. Через безпосередню близькість до кордону з РФ, російська авіація має змогу обстрілювати ці населені пункти", - додав він.

  • Упродовж 17 квітня російська армія обстрілювала чотири прифронтові райони Харківської області, унаслідок чого пошкоджено житлові будинки та об'єкт інфраструктури.
  • Протягом 18 квітня росіяни масово обстріляли Харківщину, внаслідок чого 4 людей зазнали поранень, а у Вовчанську знайшли тіла 2 загиблих.
Росія
Харків
російська армія
тероризм
окупанти
Харківщина
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