Внаслідок масованих обстрілів Харківщини поранень зазнали четверо людей, у Вовчанську горіло близько 60 торгових павільйонів
Протягом 18 квітня росіяни масово обстріляли Харківщину, внаслідок чого 4 людей зазнали поранень, а у Вовчанську почалася масштабна пожежа, горіло близько 60 торгових павільйонів
Про це пише голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
18 квітня ворог обстріляв Харківський, Чугуївський та Куп'янський райони.
Внаслідок авіаудару по Вовчанську пошкоджено 2 житлові будинки, господарчі споруди та ринок. Сталася масштабна пожежа, горіло біля 60 торгових павільйонів. Подружжя 68 та 54 років зазнало поранень, інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.
У селі Петропавлівка Куп'янського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено щонайменше 5 житлових будинків, поранення середньої тяжкості отримала 18-річна дівчина.
Під час обстрілу смт Дворічна Куп'янського району було поранено 77-річну жінку, вона знаходиться у важкому стані. У селі Кутківка Куп'янського району внаслідок обстрілів сталася лісова пожежа.
Окрім того, у Балаклії Ізюмського району жінка 60 років у центрі міста наступила на протипіхотну міну "Пелюстка", її госпіталізували з осколковими пораненнями в стані середньої тяжкості. Попри це, за минулу добу піротехніки ДСНС обстежили майже 20 га території та знешкодили 100 вибухонебезпечних предметів.
- Упродовж 17 квітня російська армія обстрілювала чотири прифронтові райони Харківської області, унаслідок чого пошкоджено житлові будинки та об'єкт інфраструктури.
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