Про це пише голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

18 квітня ворог обстріляв Харківський, Чугуївський та Куп'янський райони.

Внаслідок авіаудару по Вовчанську пошкоджено 2 житлові будинки, господарчі споруди та ринок. Сталася масштабна пожежа, горіло біля 60 торгових павільйонів. Подружжя 68 та 54 років зазнало поранень, інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.

У селі Петропавлівка Куп'янського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено щонайменше 5 житлових будинків, поранення середньої тяжкості отримала 18-річна дівчина.

Під час обстрілу смт Дворічна Куп'янського району було поранено 77-річну жінку, вона знаходиться у важкому стані. У селі Кутківка Куп'янського району внаслідок обстрілів сталася лісова пожежа.

Окрім того, у Балаклії Ізюмського району жінка 60 років у центрі міста наступила на протипіхотну міну "Пелюстка", її госпіталізували з осколковими пораненнями в стані середньої тяжкості. Попри це, за минулу добу піротехніки ДСНС обстежили майже 20 га території та знешкодили 100 вибухонебезпечних предметів.