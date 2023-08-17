Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Ми не можемо тиснути руку нашому ворогу. А повинні показувати всьому світу, що війна триває, і ці "нейтральні" спортсмени не повинні бути на міжнародній арені. І ми будемо все робити, щоб їх не було ні на Олімпіаді, ні на жодних світових змаганнях. Я пишаюсь бути співробітницею Служби безпеки України, зокрема Національної академії СБУ. І пишаюсь тим, що росіяни знають, що я працюю в СБУ. Хай бояться!", - сказала Харлан, звертаючись до курсантів.

У відповідь ректор Національної академії СБУ Андрій Черняк вручив спортсменці, яка вже тривалий час там працює, "Знак пошани".

"Ольга Харлан продемонструвала на світовій спортивній арені головний український меседж – жодних рукостискань із росіянами, лише зброя! І лише перемога! Це гідний і сильний вчинок представниці СБУ! За який вам, пані Ольго, вдячна вся Україна", - сказав ректор.

Скандал на ЧС

27 липня на ЧС у Мілані Харлан перемогла Смірнову з рахунком 15:7. Після поєдинку українка відмовилася тиснути суперниці руку. Росіянка, яку допустили до змагань в нейтральному статусі, після поразки влаштувала провокацію. Вона 50 хвилин залишалася на фехтувальній доріжці та наполягала, що за правилами, опонентка повинна потиснути їй руку. Врешті судді зарахували українці перемогу.

В наступному колі Ольга Харлан мала зустрітися з Йоаною Ілієвою, проте не вийшла на поєдинок. Болгарська шаблістка автоматично пройшла до наступного раунду.

В підсумку українку дискваліфікували за порушення регламенту. FIE призупинила рішення, аби Харлан взяла участь у командних змаганнях, де українки фінішували четвертими. Пізніше федерація також скасувала правило про обов'язкове рукостискання.

Верховна Рада України на засіданні 10 серпня закликала світ засудити незаконну дискваліфікацію фехтувальниці Ольги Харлан, яка не потисла руку росіянці.

Ольга Харлан є олімпійською чемпіонкою - 2008 у командних змаганнях та шестиразовою чемпіонкою світу.

Читайте також: Скандал з Харлан — лише початок. Як українські спортсмени ведуть гібридну війну з РФ