Росіяни зранку обстріляли Нікопольщину: поранено двох чоловіків

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Від ранку ворог гатить по Нікопольщині. Спочатку дісталося Марганецькій громаді, тепер – самому Нікополю. У місті є постраждалі. Поранені чоловіки 50 та 55 років. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості", - написав він.

За його даними, пошкоджено п’ятиповерхівку, приватний житловий будинок та авто, а також лінію електропередачі та газогін.