Росіяни зранку обстріляли Нікопольщину: поранено двох чоловіків
Російська окупаційна армія зранку 1 червня обстріляла Нікопольщину, внаслідок чого дістали поранення двоє чоловіків. Їх госпіталізували
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Від ранку ворог гатить по Нікопольщині. Спочатку дісталося Марганецькій громаді, тепер – самому Нікополю. У місті є постраждалі. Поранені чоловіки 50 та 55 років. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості", - написав він.
За його даними, пошкоджено п’ятиповерхівку, приватний житловий будинок та авто, а також лінію електропередачі та газогін.
- 31 травня росіяни вдарили по транспортному підприємству на Дніпропетровщині, внаслідок чого постраждала дитина.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.05
Купівля 37.05Продаж 37.58
-
EUR
Купівля 39.8Продаж 40.61
- Актуальне
- Важливе