Росіяни зруйнували 10 приватних будинків, вдаривши по Словʼянську
Зранку, 20 травня, РФ завдала ракетного удару по Словʼянську на Донеччині - в результаті російських обстрілів за добу загинули двоє мирних жителів Донецької області
Про це повідомив глава Слов'янської МВА Вадим Лях.
За його словами, атака відбулася близько 5:00 - через обстріл у Слов'янську пошкоджені 10 приватних будинків.
Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив також, що російські війська за минулу добу обстріляли населені пункти Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка, Торецьк, а також Часовоярську, Соледарську та Лиманську громади.
За добу через обстріли загинули двоє мирних жителів Донецької області.
- 11 травня російська армія вдарила по Слов'янську на Донеччині - стріляли ракетами С-300. Є руйнування та загибла.
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