Росіяни зруйнували 10 приватних будинків, вдаривши по Словʼянську

Про це повідомив глава Слов'янської МВА Вадим Лях.

За його словами, атака відбулася близько 5:00 - через обстріл у Слов'янську пошкоджені 10 приватних будинків.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив також, що російські війська за минулу добу обстріляли населені пункти Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка, Торецьк, а також Часовоярську, Соледарську та Лиманську громади.

За добу через обстріли загинули двоє мирних жителів Донецької області.