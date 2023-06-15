В Ізраїлі заарештували українця, який зі спільниками виманював гроші в місцевих

Про це пишуть "Вєсті по-русски" із посиланням на поліцію Ізраїля.

Підрозділ поліції з боротьби з кіберзлочинністю завершив розслідування так званого російського шахрайства, названий через мову спілкування між жертвою та злочинцем. Головним фігурантом цієї справи є турист з України.

Фото: Поліція Ізраїлю

Йдеться про злочинну змову, в рамках якої підозрюваний та його спільники систематично обманювали та вимагали гроші у російськомовних репатріантів, переважно людей похилого віку. У цілому шахраям вдалося отримати від жертв афери сотні тисяч шекелів.

Зазначається, що підозрюваний разом зі спільниками збирав дані про потенційних жертв і зв'язувався з ними телефоном, представляючись працівниками поліції, центрального банку, Western Union та інших організацій та установ. Для цього українець та його спільники купували віртуальні телефонні номери у різних компаній і використовували їх для зв'язку з постраждалими.

Фото: Поліція Ізраїлю

Під час проведення розслідування встановлено, що підозрюваний та його союзники зловживали довірою жертв, здобуваючи в кінцевому підсумку їхні банківські дані. Вони заявляли, що вся операція відбувається під наглядом ізраїльської поліції. Шахраї надсилали своїм жертвам фотографії підроблених посвідчень поліцейського, представника банку та інших, щоб заручитися їхньою довірою.

Фото: Поліція Ізраїлю

Отримавши довіру, зловмисники просили своїх співрозмовників прийти до відділення банку та зняти всі гроші, не розповідаючи нікому про справжню мету, оскільки, за їхніми словами, в іншому випадку їх можуть звинуватити у заваді розслідуванню та посадити за ґрати.

"Алло, з вами говорить полковник поліції Марк Левін. До нас надійшли дані, що з вашого рахунку переказують гроші до Туреччини. Ви переводили якісь суми до міста Стамбул? Ні. Тоді ми залучаємо вас до секретної операції. Ваш банк в курсі. Виходьте з дому, йдіть у банк і зніміть усі гроші з рахунку. Наш співробітник чекатиме вас зовні. У банку поводьтеся максимально природно", - так йдеться у записі телефонної розмови, яка стала доказом.

Після затримання підозрюваного під час обшуку його квартири в Ашкелоні, слідчі виявили численні пристрої для підробки кредитних карт, документів та інші технологічні засоби. Арешт підозрюваного продовжено судом Рішон ле-Ціона. Українцю пред'явлено звинувачення за 8 пунктами. Серед них - отримання речей обманним шляхом за обтяжуючих обставин, створення злочинного зв'язку для скоєння правопорушення тощо.