Російська агресія створила загрози для усіх країн Чорноморського регіону, – Олексій Резніков

Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони.

У спілкуванні взяли участь міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, міністр оборони Болгарії Драгомир Заков, міністр оборони Грузії Джуаншер Бурчуладзе, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак та міністр оборони Румунії Василе Динку.

Особливу увагу було приділено безпековим питанням у Чорноморському регіоні та гуманітарним викликам, які спричинив напад Росії на Україну, - повідомляють з міністерства.

Усі іноземні партнери висловили беззаперечну підтримку суверенітету та територіальній цілісності України у міжнародно визнаних кордонах.

"Напад Росії вже спричинив масштабну гуманітарну кризу і створив прямі безпекові загрози для усіх країн Чорноморського басейну, - сказав під час розмови міністр оборони України Олексій Резніков. - Порушено безпеку міжнародного судноплавства. Росія створює провокації проти цивільних суден. Декілька з них заблоковані в українських портах і вже зазнали російських атак, є жертви. Російський флот кидає в море захоплені у Севастополі міни, які належали ВМС України до 2014 року. Де-факто – це спроба здійснення терористичних актів проти цивільних суден".



Особливий акцент під час спілкування було зроблено на ситуації в Маріуполі, де російські війська спричинити гуманітарну катастрофу.



"Відзначу, що усі колеги знали про акти геноциду, які російські окупанти влаштували у Бучі та інших передмістях Києва. Такий діалог є важливим для забезпечення всебічної підтримки України та наближення нашої перемоги", – сказав Олексій Резніков.



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