Російська армія готується до нової масованої ракетної атаки, - Гуменюк

Про це керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила в етері телемарафону.

За словами Наталії Гуменюк, активізація діяльності ворожих безпілотників свідчить про підготовку РФ до нової комбінованої атаки: так, вони використовуватимуть і дрони, і ракети.

"З огляду на те, що після переспорядження, після масованої ракетної атаки, ворог, як правило, використовує 10−12 або 14 днів, можемо говорити, що ми якраз перебуваємо напередодні повторення такої масованої атаки", - заявила речниця ОК "Південь".

Нагадаємо, раніше керівниця пресцентру Сил оборони та охорони Півдня Наталя Гуменюк повідомила, що Росія тримає в Чорному морі лише один ракетоносій.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb