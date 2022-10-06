Російська армія не готова до бойових дій взимку, - Згурець

Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"В Росії зараз не існує хорошої логістики в армії. Кілька днів тому зʼявилась інформація про те, що вони не можуть розібратись, де поділись 1,5 млн комплектів військової форми. Російські ж військові намагаються вдаватись до крайнощів. До прикладу, вони обшивають каски часів II світової війни гарною камуфляжною тканиною. Проте такі каски ніяк не захищають бійця в бою", - пояснив Згурець.

Аналітик переконаний, що ЗСУ будуть набагато якісніше підготовлені та забезпечені для ведення бойових дій взимку

"Портянки та каски часів II світової війни підтверджують неспроможність Росії забезпечити свої війська першим необхідним. Натомість США та НАТО взяли на себе зобовʼязання забезпечити Збройні сили України зимовою формою. Це забезпечення є не менш важливим за боєприпаси. Росіяни ж не готові до зими. Вони не готові вести бойові дії взимку. Тому цього разу "генерал зима" може бути вже не на боці російської армії", - додав він.

30 вересня уряд Норвегії вирішив надати додаткові 3 мільярди норвезьких крон на військову підтримку Україні й закупити для українських сил зимовий одяг та спорядження на суму до 250 млн крон

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