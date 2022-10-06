English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Російська армія не готова до бойових дій взимку, - Згурець
Ексклюзив

Російська армія не готова до бойових дій взимку, - Згурець

6 жовтня, 2022 четвер
09:26
війна з Росією окупанти РФ

Аналітик Defense Express Сергій Згурець розповів, що Росія не в змозі забезпечити свої війська для ведення бойових дій взимку

Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"В Росії зараз не існує хорошої логістики в армії. Кілька днів тому зʼявилась інформація про те, що вони не можуть розібратись, де поділись 1,5 млн комплектів військової форми. Російські ж військові намагаються вдаватись до крайнощів. До прикладу, вони обшивають каски часів II світової війни гарною камуфляжною тканиною. Проте такі каски ніяк не захищають бійця в бою", - пояснив Згурець.

Аналітик переконаний, що ЗСУ будуть набагато якісніше підготовлені та забезпечені для ведення бойових дій взимку

"Портянки та каски часів II світової війни підтверджують неспроможність Росії забезпечити свої війська першим необхідним. Натомість США та НАТО взяли на себе зобовʼязання забезпечити Збройні сили України зимовою формою. Це забезпечення є не менш важливим за боєприпаси. Росіяни ж не готові до зими. Вони не готові вести бойові дії взимку. Тому цього разу "генерал зима" може бути вже не на боці російської армії", - додав він.

  • 30 вересня уряд Норвегії вирішив надати додаткові 3 мільярди норвезьких крон на військову підтримку Україні й закупити для українських сил зимовий одяг та спорядження на суму до 250 млн крон

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
Росія
Володимир Путін
російська армія
ЗСУ
НАТО
США
Читайте також:
Москва_Кремль
4 жовтня, 2022 вiвторок
З Путіним світ уже не говоритиме, невдовзі ми можемо побачити несподівані рішення в Москві, - Огризко
Автор Христина Парубій
5 жовтня, 2022 середа
Герої України. Воїн 103-ї бригади Сил ТрО Шаман: приїхав у відпустку, щоб одружитися
Путін на військовому параді у Москві
Автор Антін Борковський
4 жовтня, 2022 вiвторок
Найбільш вірогідно, що ЗСУ зіб’ють ядерну ракету, - британський полковник Грант
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.98
    Купівля 39.98
    Продаж 40.94
  • EUR
    Купівля 38.9
    Продаж 40.13
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
6 жовтня
09:45
Втрати окупантів
За добу Росія втратила 330 військових, 26 бойових бронемашин і 15 безпілотників на війні проти України, - Генштаб ЗСУ
09:38
Ексклюзив
збита під Запоріжжям ворожа ракета із комплексу С-300
Знищувати ракети С-300 ми може лише на місці запуску, в повітрі їх збити неможливо, - речник Командування ПС Ігнат
09:29
Над Боровою підняли український прапор
Українські військові підняли Державний прапор над Боровою на Харківщині
09:21
OPINION
Юрій Бутусов
Як уберегтися від іранських дронів
09:11
Оновлено
Запоріжжя
Росіяни атакували сімома ракетами інфраструктуру Запоріжжя, є загиблі й постраждалі
09:08
Оновлено
Обстріл Харківщини
Окупанти знову обстріляли Харків. Влучили в об’єкт інфраструктури
09:03
ЗСУ
Кульмінація контрнаступу ЗСУ на Сході України ще попереду, - ISW
08:33
Ракетний удар
Росіяни завдали удару по Хмельниччині
08:25
ЗСУ
Українське військо відбило атаки РФ в районах Бахмута, Виїмки, Майорська й Новомихайлівки
08:17
Нікопольщина
Росіяни обстріляли Нікопольський район: пошкоджено будинки, підприємство й електролінії
08:14
OPINION
Микола Княжицький
Історії одного дня, 5 жовтня
08:03
окупант
У Рубіжному загарбники ввели комендантську годину та посилили фільтраційні заходи, - Генштаб 
08:03
Інтерв’ю
Тетяна Пилипець
Тетяна Пилипець: Існують 50 відтінків сірого, але під час війни - це чітко чорне й біле
07:47
Оновлено
Олександр Фомічов
В Україні ліквідували російських підполковника й майора на пенсії, - офіцер ЗСУ Штефан
07:45
Дніпро-1, Артем Довбик (праворуч)
"Дніпро-1" - "Вадуц": де та коли дивитись матч Ліги конференцій
07:25
окупанти
Генштаб ЗСУ: Прихильники окупантів автобусами виїжджають зі Сватового на Луганщині та з Херсонщини
07:15
Динамо
"Ренн" - "Динамо": де та коли дивитись матч Ліги Європи
07:09
Дмитро Лубінець
"Повинен стати метою": Лубінець закликав створити трибунал щодо воєнних злочинів Росії
06:30
"Манчестер Сіті", Ліга чемпіонів, Ерлінг Холанд
Ліга чемпіонів: результати всіх матчів 5 жовтня
06:06
росія прапор занепад
У Росії призначили куратора анексованими територіями України
05:29
Барселона
В Іспанії енергією від гальмування потягів метро заряджатимуть електромобілі
05:10
літак
Скасовано сотні рейсів: у Німеччині страйкують пілоти
04:51
Валерій Харчишин
"Хочу собі такий будинок": Валерій Харчишин розповів про будівництво модульної вулиці у Гостомелі
03:38
Іранські дрони, БПЛА
Під час нічної атаки на Одещині та Миколаївщині збили шість дронів-камікадзе, – ОК "Південь"
02:54
нафта
Узгодили з Росією: ОПЕК погодилась скоротити видобуток нафти
02:20
Галина Гатчинс
Алек Болдвін досяг мирової угоди з сім'єю Галини Гатчинс
01:43
Оновлено
ракета
У Японії знову повітряна тривога: Північна Корея запустила дві ракети малої дальності
01:31
міни, газопровід
Окупанти перебили та замінували газопровід: на Харківщині на 100 м газогону виявили 104 міни
01:18
біженці з України на кордоні РФ з Естонією
Російська влада вивезла в невідомому напрямку українців, які намагалися виїхати через РФ до Естонії, – міністр внутрішніх справ Ляенеметс
00:54
Ужгород
Почали з Ужгорода: в Україні створюють мапу назв, які треба декомунізувати
00:15
Кот-д'Івуар приєднається до Кримської платформи
2022, середа
5 жовтня
23:57
Карім Бензема, Олександр Зубков, Реал - Шахтар, Ліга чемпіонів
"Шахтар" забив, але програв "Реалу" в Лізі чемпіонів
23:46
"Ми купили БМП": Кім оприлюднив відео здачі в полон росіян
23:25
Володимир Путін
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 5 жовтня
23:12
пенсійне посвідчення пенсія
У Лимані, Святогірську і Яровій на Донеччині відновили виплату пенсій
23:05
МЗС
"Пропонуємо ЄС, державам G7 та іншим партнерам розглянути запровадження санкцій проти Росатому": в МЗС України відреагували на спробу привласнення ЗАЕС Росією
23:01
ЗСУ
ЗСУ звільнили на Херсонщині Нововоскресенське, Новогригорівку та Петропавлівку, - Зеленський
22:48
загибель доньки Дугіна
За вбивством Дугіної може стояти українська влада, - The New York Times з посиланням на розвідку США
22:36
Сумщина
Ворог обстріляв Сумщину з артилерії та мінометів – 35 приходів
22:24
одностатевий шлюб
У Словенії легалізували одностатеві шлюби
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV