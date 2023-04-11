Російська армія обстріляла храм у Херсоні

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

"Сьогодні вночі російська артилерія вдарила по Храму Різдва Пресвятої Богородиці. Через обстріл вибило вікна, а також пошкоджено дах та стіни", - йдеться у повідомленні.

"На щастя, мирні люди не постраждали", - додали в ОВА.