Російська армія обстріляла храм у Херсоні
У ніч на 11 квітня російська окупаційна армія обстріляла церкву у Херсоні. Обійшлося без постраждалих
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
"Сьогодні вночі російська артилерія вдарила по Храму Різдва Пресвятої Богородиці. Через обстріл вибило вікна, а також пошкоджено дах та стіни", - йдеться у повідомленні.
"На щастя, мирні люди не постраждали", - додали в ОВА.
- У березні окупанти пошкодили обстрілами храм на Ізюмщині.
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