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Російська армія за добу обстріляла 9 областей України: 4 людини загинули, 7 дістали поранення

27 червня, 2023 вiвторок
12:03
Війна з Росією Нікополь, російський обстріл, вибух

За минулу добу, 26 червня, російська армія завдала ударів по 9 областях України, унаслідок чого четверо людей загинули, семеро отримали поранення

Інформацію про наслідки обстрілів оприлюднили в обласних військових адміністраціях. 

Чернігівщина: за добу армія РФ здійснила обстріл із мінометів по Новгород-Сіверському району. Минулося без жертв та руйнувань.

Сумщина: вночі та вранці росіяни здійснили два мінометних обстріли прикордоння - Есманської та Середино-Будської громад. Попередньо - без жертв серед мирного населення та руйнувань цивільної інфраструктури.

26 червня протягом дня росіяни 5 разів били по прикордонню. Обстрілів зазнали Есманська, Шалигинська, Юнаківська та Середино-Будська громади. Минулося без наслідків. 

Запорізька область: ворог здійснив 43 обстріли по 15 населених пунктах: тричі бив по Ольгівському та Чарівному з РСЗВ, 40 ударів з артилерії прийшлося по Гуляйполю, Оріхову, Левадному, Ольгівському, Новодарівці, Малинівці, Полтавці, Малій Токмачці, Преображенці, Павлівці та Новояковлівці. Внаслідок обстрілу зафіксовано 37 пошкоджень житлових будівель, комунікацій та майна жителів.

Під час артобстрілу Оріхова у своєму будинку загинула місцева жителька, її 59-річного чоловіка з травмами доставили у лікарню. Крім того, госпіталізовано пораненого 52-річного жителя Преображенки та 59-річну жінку, яка потрапила під обстріл поблизу Павлівки.

Дніпропетровщина: вночі агресор вгатив по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині, застосувавши важку артилерію. Минулося без постраждалих. 

По Нікополю ворог також вдарив з важкої артилерії, внаслідок чого сталося пряме попадання у промислове підприємство. Загинула 51-річна жінка, яка працювала кранівницею, та 50-річний чоловік, який був на підприємстві різноробом.  Ще один чоловік, 49 років, отримав поранення. Зараз він перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості.

Харківщина: на Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди, Червона Зоря, Одноробівка в Богодухівському районі; Ветеринарне, Гоптівка, Стрілеча, Пильна, Козача Лопань, Мороховець та Лук'янці - у Харківському; Ізбицьке, Плетенівка, Огірцеве, Волохівка, Бударки, Землянки - у Чугуївському; Чугунівка та Одрадне - у Куп'янському.

Також на Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Кислівка та Берестове. Вчора ввечері ворог з артилерії обстріляв Куп'янськ. Дані щодо постраждалих та руйнування уточнюються.

Луганщина: росіяни зосередили зусилля на атаках на Стельмахівку, однак усі їхні спроби були зупинені ЗСУ. Армія РФ уразила Білогорівку з артилерії. Всього за добу противник здійснив 107 обстрілів регіону.

Донеччина: минулої доби рашисти здійснили 10 обстрілів області, обстріляли 5 населених пунктів: Дружківку, Авдіївку, Красногорівку, села Макарівка та Новий Комар. У результаті пошкоджено 17 об’єктів: 13 житлових будинків (з них 6 - багатоквартирних), гараж, цивільний автомобіль, водогін, дорожнє покриття.
За добу на Донеччині одна людина загинула, одна отримала поранення. 

Миколаївщина: 26 та 27 червня зранку фіксувалися ворожі обстріли по акваторії Очаківської громади. Також ворог завдавав ударів по місту Очаків. Обійшлося без жертв.

Вчора ввечері противник завдавав артилерійських ударів по населеному пункту Куцурубської громади. Влучання по відкритій території. Минулося без постраждалих.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 55 обстрілів, з них 4 по місту Херсон. Окупанти поцілили у райони 21 населеного пункту області, пошкоджено будівлю будинку культури у селі Михайлівка, будівлю музичної школи у селі Білозерка, споруди каналізаційної станції у Херсоні.

Внаслідок російської агресії дві людини зазнали поранення.

  • 27 червня керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що після масованих атак по території України російська армія взяла певну тактичну паузу, щоб перепланувати свої дії та підготуватися до нового масованого обстрілу.
Україна
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російська армія
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Сумщина
Херсон
Миколаївщина
Херсонщина
Дніпропетровщина
Чернігівщина
Донеччина
Запорізька область
Харківщина
ракетний удар
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