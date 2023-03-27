Про це повідомили у понеділок, 27 березня, в telegram-каналі Херсонської ОВА.

"Оперативна інформація по Херсонській області станом на 26.03.2023. За минулу добу противник здійснив – 20 обстрілів, випустивши 97 снарядів з важкої артилерії та "градів", - йдеться у дописі.

Також відомо, що за добу з деокупованої території області евакуйовано 43 людини.