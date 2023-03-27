Російська армія за добу обстріляла Херсонщину 20 разів: четверо людей поранені
За неділю, 26 березня, російська армія обстріляла Херсонщину 20 разів: четверо людей поранені
Про це повідомили у понеділок, 27 березня, в telegram-каналі Херсонської ОВА.
"Оперативна інформація по Херсонській області станом на 26.03.2023. За минулу добу противник здійснив – 20 обстрілів, випустивши 97 снарядів з важкої артилерії та "градів", - йдеться у дописі.
Також відомо, що за добу з деокупованої території області евакуйовано 43 людини.
- У ніч на 26 березня російська армія вдарила по Нікополю, що на Дніпропетровщині. Місто опинилося під атакою ворожого безпілотника.
- Упродовж 25 березня РФ випустила по Херсонській області 210 снарядів важкої артилерії та "градів", через російські атаки дев'ятеро мирних жителів дістали поранення.
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