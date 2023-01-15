Російська армія збільшила кількість кораблів у Чорному морі до 16, серед них - шість носіїв "Калібрів"

Про це повідомили в ОК "Південь".

"Ворог збільшив корабельне угруповання в Чорному морі до 16 одиниць, серед яких шість ракетоносіїв, причому один - підводний. Кількість "калібрів" на них може сягати 44 одиниць, але з урахуванням витрачених напередодні - наразі близько трьох десятків", - йдеться у повідомленні.

Зокрема у командуванні закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, бути пильними та свідомими.

15 січня повідомлялося, що під час масованого ракетного обстрілу України 14 січня Росія використала лише половину ракет "Калібр", які підготувала в Чорному морі для удару.

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