Російська армія збільшила кількість кораблів у Чорному морі до 16, серед них - шість носіїв "Калібрів"
Кількість "Калібрів" на ворожих кораблях у Чорному морі може сягати 44 одиниць, загалом в акваторії знаходиться 16 російських кораблів
Про це повідомили в ОК "Південь".
"Ворог збільшив корабельне угруповання в Чорному морі до 16 одиниць, серед яких шість ракетоносіїв, причому один - підводний. Кількість "калібрів" на них може сягати 44 одиниць, але з урахуванням витрачених напередодні - наразі близько трьох десятків", - йдеться у повідомленні.
Зокрема у командуванні закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, бути пильними та свідомими.
- 15 січня повідомлялося, що під час масованого ракетного обстрілу України 14 січня Росія використала лише половину ракет "Калібр", які підготувала в Чорному морі для удару.
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