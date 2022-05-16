Про це повідомила Служба безпеки України у телеграм з посиланням на словам полоненого окупанта.

"Командир відділення 25-ї артилерійської бригади зс рф повідомив українській спецслужбі, що головною мішенню російських реактивних дивізіонів були саме харківські будинки – ворог спеціально стріляв по цивільним об’єктам", – йдеться у повідомленні.

Полонений російський військовий, який про це розповів, був захоплений під час звільнення селища Циркуни у передмісті Харкова. Найближчий до цього селища район Харкова – Північна Салтівка, який від початку війни майже щоденно піддавався обстрілам з ворожих "градів" і "ураганів".

При цьому Північна Салтівка має одну з найбільш щільних забудов. Зараз майже кожна з 16-типоверхівок зазнала руйнувань від обстрілів російських загарбників.

"Сам полонений стверджує, що не брав участі в обстрілі житлових кварталів, а лише слідкував за "виходами" своєї та української артилерії. Також він повідомив персональні дані загарбників, які причетні до інших воєнних злочинів рф та знищення мирних харків’ян", – повідомила СБУ.

Правоохоронці вивчають та перевіряють ці свідчення.

Нагадаємо, батальйон тероборони Харкова вийшов на ділянку державного кордону з РФ.

Російські війська намагалися прорватися через кордон на території Сумської області.

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