Російська артилерія навмисно цілила по багатоповерхівках у Харкові, – СБУ
Багатоповерхівки були головною мішенню російської артилерії у Харкові
Про це повідомила Служба безпеки України у телеграм з посиланням на словам полоненого окупанта.
"Командир відділення 25-ї артилерійської бригади зс рф повідомив українській спецслужбі, що головною мішенню російських реактивних дивізіонів були саме харківські будинки – ворог спеціально стріляв по цивільним об’єктам", – йдеться у повідомленні.
Полонений російський військовий, який про це розповів, був захоплений під час звільнення селища Циркуни у передмісті Харкова. Найближчий до цього селища район Харкова – Північна Салтівка, який від початку війни майже щоденно піддавався обстрілам з ворожих "градів" і "ураганів".
При цьому Північна Салтівка має одну з найбільш щільних забудов. Зараз майже кожна з 16-типоверхівок зазнала руйнувань від обстрілів російських загарбників.
"Сам полонений стверджує, що не брав участі в обстрілі житлових кварталів, а лише слідкував за "виходами" своєї та української артилерії. Також він повідомив персональні дані загарбників, які причетні до інших воєнних злочинів рф та знищення мирних харків’ян", – повідомила СБУ.
Правоохоронці вивчають та перевіряють ці свідчення.
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