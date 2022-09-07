"Російська держава займається ядерним тероризмом": Верещук закликала евакуюватися мешканців тимчасово окупованих територій поблизу ЗАЕС
Міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук закликала людей з територій поблизу ЗАЕС евакуюватися
Про це вона написала у своєму телеграмі 7 вересня.
Ірина Верещук наголосила, що Російська Федерація безпосередньо займається ядерним тероризмом, і таке відбувається вперше в історії людства.
"Росіяни тримають у заручниках не лише персонал станції. В заручниках і мешканці тимчасово окупованих територій, прилеглих до ЗАЕС. Десятки тисяч людей", - додала вона.
За словами Верещук, Мінреінтеграції запросило гуманітарний коридор для евакуації цивільного населення з тимчасово окупованих територій, однак відповіді від окупантів не отримали.
Також вона звернулася до мешканців тимчасово окупованих територій поблизу ЗАЕС.
"Звертаюся до мешканців тимчасово непідконтрольних Уряду України районів, прилеглих до ЗАЕС: евакуюйтеся! Знайдіть спосіб перебратися на підконтрольну територію. Ми вас чекаємо та допоможемо", - написала Ірина Верещук.
Зв'язатися з Мінреінтеграції можна за номерами 1548 або +38(096) 078 84 33 (цілодобова лінія для дзвінків і повідомлень через мобільні застосунки WhatsApp/Telegram/Viber у разі відсутності мобільного зв'язку).
- Раніше 7 вересня Путін підтвердив присутність російської армії на Запорізькій АЕС. За його словами, військові просто "охороняють станцію".
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