Про це вона написала у своєму телеграмі 7 вересня.

Ірина Верещук наголосила, що Російська Федерація безпосередньо займається ядерним тероризмом, і таке відбувається вперше в історії людства.

"Росіяни тримають у заручниках не лише персонал станції. В заручниках і мешканці тимчасово окупованих територій, прилеглих до ЗАЕС. Десятки тисяч людей", - додала вона.

За словами Верещук, Мінреінтеграції запросило гуманітарний коридор для евакуації цивільного населення з тимчасово окупованих територій, однак відповіді від окупантів не отримали.

Також вона звернулася до мешканців тимчасово окупованих територій поблизу ЗАЕС.

"Звертаюся до мешканців тимчасово непідконтрольних Уряду України районів, прилеглих до ЗАЕС: евакуюйтеся! Знайдіть спосіб перебратися на підконтрольну територію. Ми вас чекаємо та допоможемо", - написала Ірина Верещук.

Зв'язатися з Мінреінтеграції можна за номерами 1548 або +38(096) 078 84 33 (цілодобова лінія для дзвінків і повідомлень через мобільні застосунки WhatsApp/Telegram/Viber у разі відсутності мобільного зв'язку).

Раніше 7 вересня Путін підтвердив присутність російської армії на Запорізькій АЕС. За його словами, військові просто "охороняють станцію".