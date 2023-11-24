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Російська держпропаганда запустила фейк, що бійці Міжнародного легіону влаштували в Києві поножів'я

24 листопада, 2023 п'ятниця
20:28
Суспільство фейк

Ворог просуває фейк, нібито військовослужбовці Міжнародного легіону влаштували в Києві поножів'я

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Некомбатанти зі США, Великої Британії, Канади та Румунії пиячили у столиці України, потім посварилися та влаштували бійку, що переросла в поножів'я", - пишуть російські державні ЗМІ з посиланням на telegram-канал "Страна.ua".

Насправді про такий інцидент не повідомляли ані київська поліція, ані інші джерела інформації, окрім проросійських.

"Ресурсу "Страна.ua" ж довіряти не варто, адже він роками поширює наративи Кремля та ворожі фейки. У лютому 2022 року Україна посилила санкції проти видання та його керівників, було заблоковано не лише основні домени, а й доступ до серверів, вебресурсів, подібних за змістом. З усім тим, пропагандисти продовжують поширювати сумнівну інформацію через Telegram, соцмережі та сайти-дзеркала", - пише SPRAVDI.

Також відзначають, що про людей, яких згадують у фейковій новині, немає згадок у пошукових системах і профілів у соцмережах. Тож ймовірно їх просто вигадали, щоб фейк виглядав правдоподібніше.

  • На електронні пошти українців почали надходити листи нібито від Міністерства аграрної політики та продовольства України.
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