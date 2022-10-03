Про це вона розповіла в етері Еспресо.



"Європа завжди декларувала толерантні цінності й нам тут, у Німеччині, щодня говорять, що люди, особливо школи, поза політикою і наші діти приїхали здобувати знання, а не з'ясовувати стосунки й так далі. Звісно, ми говоримо зі своїми дітьми та вчимо їх не реагувати на якісь дуже болючі теми, але ми, українці, добре розуміємо, що наші діти все одно перебувають у певному стресовому психологічному стані. А коли на ігровому майданчику бавляться різні діти й підходять діти з Російської Федерації, як тільки починають політичну тему, то лунають фрази "ти должен", "ми побєдім" і навіть "ви умрьотє". Зрозуміло, що діти декларують ті речі, які чують від своїх родин. У наших дітей вже настільки травмована психіка, тому що розуміють, що втікали від ворога, від російської агресії, тому хвилюються, щоб оті російські руки не дотягнулися до них і тут також", - пояснили громадська діячка.



Оксана Стебельська зауважила, що завдання дорослих вчити наших дітей піднятися вище цього, не нервувати, не допускати близько до серця, а батьки повинні втручатися у подібні ситуації, аби не дозволяти толерувати такі речі, тому що ми вже багато агресії отримали з боку Росії. Також маємо пояснити тут у Європі, що це не тільки проблеми Путіна та російської системи, бо дуже багато цього імперського шовінізму сидить у головах самих людей, які насправді не розуміють, яку загрозу для світу вони несуть своєю ідеологією.



"Щодо інциденту на ігровому майданчику, то батьки дітей провели ціле дослідження, приєдналися вчителі і зараз та російська дівчинка вже у цій школі вчитися не буде", - повідомила Стебельська.

Раніше RND з покликанням на Міністерство внутрішніх справ Німеччини повідомило, що у Німеччині 12 з 16 федеральних земель планують призупинити приймання біженців з України

Крім того, для дітей-переселенців у Німеччині 150 бібліотек закупили понад 6 тис. українських книжок