Дипломат поділився деталями в етері Еспресо.

"Багато людей досі вірять, що після розвалу Радянського союзу 1991 року НАТО і Європейський Союз принижують Росію. Усі ці наративи поширює російська дезінформаційна екосистема, й ми не могли нічого протиставити цій ідеологічній боротьбі. Росія також підкупила дуже багато політичних лідерів Європи, зокрема у Франції, Італії, Австрії", - зазначив Мінґареллі.

Дипломат додав, що у Європі є низка інтелектуалів, які відстоюють позицію, що це нормально, що Росія зазіхає на суверенітет і незалежність інших держав.

"Російські медіа переконали цілу низку людей у країнах Західної Європи, що коли 2013 року в Україні почалася Революція Гідності, то це сталося здебільшого через втручання країн Заходу. У Західній Європі також є багато інтелектуалів, які вірять, що Росія як світовий гравець має право мати власну сферу впливу, тому цілком прийнятно, що РФ обмежує суверенітет України, Грузії та Молдови. І що Європейський Союз і США повинні зважати на російські безпекові інтереси", - зауважив Хюґ Мінґареллі.

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які ворог продукував станом на ранок 25 травня.

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