Російська пропаганда переконала європейців, що НАТО і ЄС принижують Росію ще з 1991 року, - дипломат Мінґареллі
Глава представництва ЄС в Україні 2016-2019 рр. Хюґ Мінґареллі розповів, що російська пропаганда переконала європейців, що НАТО і Європейський Союз принижують Росію ще від розпаду СРСР
Дипломат поділився деталями в етері Еспресо.
"Багато людей досі вірять, що після розвалу Радянського союзу 1991 року НАТО і Європейський Союз принижують Росію. Усі ці наративи поширює російська дезінформаційна екосистема, й ми не могли нічого протиставити цій ідеологічній боротьбі. Росія також підкупила дуже багато політичних лідерів Європи, зокрема у Франції, Італії, Австрії", - зазначив Мінґареллі.
Дипломат додав, що у Європі є низка інтелектуалів, які відстоюють позицію, що це нормально, що Росія зазіхає на суверенітет і незалежність інших держав.
"Російські медіа переконали цілу низку людей у країнах Західної Європи, що коли 2013 року в Україні почалася Революція Гідності, то це сталося здебільшого через втручання країн Заходу. У Західній Європі також є багато інтелектуалів, які вірять, що Росія як світовий гравець має право мати власну сферу впливу, тому цілком прийнятно, що РФ обмежує суверенітет України, Грузії та Молдови. І що Європейський Союз і США повинні зважати на російські безпекові інтереси", - зауважив Хюґ Мінґареллі.
- Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які ворог продукував станом на ранок 25 травня.
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