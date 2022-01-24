Російська телеведуча Тетяна Лазарева стане тренером нового сезону української "Ліги сміху"

Про це повідомляє "Детектор медіа" з посиланням на пресслужбу 1+1.



"Я не одразу погодилася, оскільки останні роки мені хотілося відійти від гумору та й була якась несміливість бути тренером "Ліги Сміху". Але потім подумала, що це дурниці, і погодилася. Я дивилася проєкт, мені подобається цей формат", - сказала Тетяна Лазарєва.



До тернерського складу увійшли Станіслав Боклан, Маша Єфросініна, Володимир Дантес, Олександр Пікалов та Ігор Ласточкін.



Крім цього, ведучим проєкту разом з Євгеном Кошовим стане фронтмен команди "Загорецька Людмила Степанівна" Віктор Розовий.



Учасниками фестивалю дев’ятого сезону стали команди "Олег ТБ", "Соль", "Велосипед", "ВВ", "Театр імені Павлова", "ФРАУ", "Наталі", "Метро Одесская", "Налисники", "Дядя Ігор", "Скучне життя Гріші та Діми", "Мініпанки", "Лови кураж", "Володимирський централ", "Ми чули Гагару", "Между делом", "Х.П.З.Я.", "ОГО".



Дату телепрем’єри дев’ятого сезону поки не оголосили.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 24 січня 2021 в РФ стартує кастинг на франшизу кварталівської "Ліги Сміху".

Кварталівці зазначили, що всіма правами на реалізацію продуктів "Квартал 95" за кордоном володіє шведська фірма Eccho Rights.

19 січня 2021 стало відомо, що у російській версії українського проєкту "Ліга Сміху" хочуть взяти участь команди з окупованих Донецька, Керчі та Сімферополя.