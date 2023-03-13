Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"



"Ми є незалежною державою. Очевидно, що Україна має стосунки з різними релігійними організаціями, які відповідно до закону є громадськими організаціями. Ми повинні дбати про нашу національну безпеку. Російська церква є загрозою для нашої національної безпеки. Тому звернення очільника РПЦ Кирила до Папи Римського не мають ніякого сенсу", - пояснив Княжицький.



Народний депутат наголосив, що питання національної безпеки є для держави першочерговим



"На очільника РПЦ накладені санкції в багатьох європейських країнах. Нас абсолютно не стосується його звернення до Папи Римського. Ми маємо піклуватись про нашу національну безпеку та ліквідувати загрозу. Нам ніхто не має право заборонити це робити. Російська церква може й далі піаритись і використовувати для цього кого завгодно, але ми маємо робити свою справу. Зокрема, ліквідувати агентів ФСБ в Україні - УПЦ МП", - додав він.

12 березня очільник РПЦ Кирил закликав Папу Римського та генсека ООН Антоніу Гутерреша не допустити розірвання угоди УПЦ МП з Києво-Печерською лаврою