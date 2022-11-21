Про це у Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"З села Ялта через Мангуш-Нікольське у супроводі літака вирушила колона 25 танків, 15 КамАЗів з боєкомплектом та поки живою силою та 3 БТР", - написав він, зазначивши, що російське командування перекидає війська з Херсона на запорізький напрямок.

Тим часом Маріуполем транзитом ідуть колони військової техніки та озброєння.

"Понад 100 одиниць вирушило через Маріуполь. Велике перекидання військ окупантів без залізниці та Кримського мосту продовжується", - написав Андрющенко.

Окрім того, окупанти перекидають боєкомплекти та техніку до окупованого Криму, аби їх не дістали удари ЗСУ.

Окупанти 21 листопада обстріляли цивільну інфраструктуру Херсона, є загиблий.

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