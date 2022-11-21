Російське командування перекидає війська на запорізький напрямок, - радник мера Маріуполя
Російські окупанти перекидають техніку на запорізький напрямок
Про це у Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"З села Ялта через Мангуш-Нікольське у супроводі літака вирушила колона 25 танків, 15 КамАЗів з боєкомплектом та поки живою силою та 3 БТР", - написав він, зазначивши, що російське командування перекидає війська з Херсона на запорізький напрямок.
Тим часом Маріуполем транзитом ідуть колони військової техніки та озброєння.
"Понад 100 одиниць вирушило через Маріуполь. Велике перекидання військ окупантів без залізниці та Кримського мосту продовжується", - написав Андрющенко.
Окрім того, окупанти перекидають боєкомплекти та техніку до окупованого Криму, аби їх не дістали удари ЗСУ.
- Окупанти 21 листопада обстріляли цивільну інфраструктуру Херсона, є загиблий.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.7
Купівля 39.7Продаж 40.42
-
EUR
Купівля 39.91Продаж 40.95
- Актуальне
- Важливе