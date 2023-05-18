Російські атаки триватимуть, поки триватиме вояж китайської делегації по Європі, - дипломат Безсмертний
Надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Білорусь (2010-2011 рр.) дипломат Роман Безсмертний вважає, що існує зв'язок між візитом китайського спецпредставника у Європу та активізацією бомбардувань України
Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"У міжнародних відносинах є поняття, яке називається дипломатія сили. Російські атаки - це якраз той випадок, коли є закономірність. Дуже часто, коли активізовувалися дипломатичні канали та дипломатичні дії, Росія та й Радянський Союз вдавалися до подібного інструменту. Збіг початку активних ракетних та бомбових ударів по Україні з боку московського фюрера з вояжем китайського спецпредставника Лі Хуея - це не випадковість, це закономірність. Це демонстрація того, що Путін говорив своєму другу, пекінському диктатору, під час приватних зустрічей. Під час останнього візиту Сі Цзіньпіня до Москви, де вони обговорювали тему посередництва у можливих переговорах", - пояснив Безсмертний.
За словами дипломата, очевидно, що російські атаки триватимуть до того часу, поки триватиме вояж китайської делегації по Європі. Місія китайської делегації не має жодного відношення до того, щоб досягти результату відповідно до норм міжнародного права.
"Це місія розв'язання проблем самого Китаю та місія розвідувальної дії, яка погоджена між Москвою й Пекіном. Не потрібно чекати від цього візиту результату. Наголошую на тому, що не треба розривати зв'язок між китайською місію та активізацією бомбардувань України, особливо столиці, усіма видами зброї. Нічого нового у цьому випадку Путін не демонструє. Атаки - це типовий совково-імперіалістичний інструмент ведення переговорного процесу. Російські атаки - це супроводження місії спецпредставника Китаю по Євразії", - зауважив Безсмертний.
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