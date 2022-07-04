Російські дипломати залишили Болгарію після погроз Москви розірвати відносини

Про це пише Associated Press.

Російський дипломат Філіп Воскресенський повідомив журналістам в аеропорту столиці Болгарії перед вильотом рейсів, що він був серед 70 російських дипломатичних співробітників, яких оголосили "персоною нон грата" і наказали покинути країну до кінця неділі.

Видання повідомляє, що рішення про вислання Болгарії оголосив виконуючий обов’язки прем’єр-міністра Кирил Петков, який зайняв рішучу позицію проти Росії після того, як вона вторглася в Україну 24 лютого.

"Кожен, хто працює проти інтересів Болгарії, буде закликаний повернутися до країни, з якої він прибув", – сказав він.

Associated Press зазначає, що у п'ятницю, 1 липня, російський посол Елеонора Митрофанова висунула Болгарії ультиматум про скасування свого рішення та пригрозила, що Москва повністю розірве дипломатичні відносини.

"Я маю намір терміново поставити перед керівництвом моєї країни питання про закриття посольства Росії в Болгарії, що неминуче призведе до закриття болгарської дипмісії в Москві", - йдеться в заяві.

Журналісти видання наголосили, що Болгарія рішуче підтримує санкції Заходу проти Москви з моменту початку повномасштабної війни в Україні. Європейський Союз, членом якого Болгарія є з 2007 року, відповів що "повністю підтримує та солідарний з Болгарією".

28 червня ми писали, що Болгарія висилає з країни 70 російських дипломатів і технічний персонал посольства РФ.

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