Російські дипломати займаються тільки шпигунством та пропагандою, - Клімкін
Міністр закордонних справ України 2014-2019 рр Павло Клімкін вважає, що можна не звертати уваги на те, що Росія вимагає вибачень від Польщі через свого облитого червоною фарбою посла Сєргєя Андрєєва, тому що російські дипломати точно не є класичними дипломатами, російська дипломатія за кордоном займається шпигунством, або пропагандою
Таку думку він висловив в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Російська дипломатія - це внутрішня пропаганда. Щоб росіянам було чутно, що вони вимагають вибачення від поляків. Поляків й Польщу в Росії не люблять. 70 % росіян хотіли б після України напасти на Польщу. Це частина внутрішньої пропаганди. Це намагання сказати: - поважайте нас через повагу до наших дипломатів. Тобто не вистачає їм поваги та вони вимагають вибачення. Я вважаю, що російські дипломати точно не є класичними дипломатами. Вони займаються шпигунством, або пропагандою. Інших занять у них за кордоном немає. Особливо в країнах Європейського Союзу", - зауважив Клімкін.
Також дипломат додав, що російську дипломатію краще послабляти.
"У не Західному світі вони намагаються нівелювати свій імідж й розказати, що на Росію нападають. Це викликає перекривлені посмішки й нічого більше. Нам не потрібно турбуватися за російську дипломатію, чим швидше вона помре, тим краще. А якщо з неї глузують - це насправді нам в плюс. Ці слова, які сказав Лавров в інтерв’ю італійському телебаченню - це печерний антисемітизм. Я вважаю, що російську дипломатію краще послабляти. Хай вони говорять, а нам буде більше допомоги й більше поваги", - наголосив Клімкін.
- Також відомо, що Польське посольство в Росії облили червоною фарбою
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