Таку думку він висловив в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Російська дипломатія - це внутрішня пропаганда. Щоб росіянам було чутно, що вони вимагають вибачення від поляків. Поляків й Польщу в Росії не люблять. 70 % росіян хотіли б після України напасти на Польщу. Це частина внутрішньої пропаганди. Це намагання сказати: - поважайте нас через повагу до наших дипломатів. Тобто не вистачає їм поваги та вони вимагають вибачення. Я вважаю, що російські дипломати точно не є класичними дипломатами. Вони займаються шпигунством, або пропагандою. Інших занять у них за кордоном немає. Особливо в країнах Європейського Союзу", - зауважив Клімкін.

Також дипломат додав, що російську дипломатію краще послабляти.

"У не Західному світі вони намагаються нівелювати свій імідж й розказати, що на Росію нападають. Це викликає перекривлені посмішки й нічого більше. Нам не потрібно турбуватися за російську дипломатію, чим швидше вона помре, тим краще. А якщо з неї глузують - це насправді нам в плюс. Ці слова, які сказав Лавров в інтерв’ю італійському телебаченню - це печерний антисемітизм. Я вважаю, що російську дипломатію краще послабляти. Хай вони говорять, а нам буде більше допомоги й більше поваги", - наголосив Клімкін.

Також відомо, що Польське посольство в Росії облили червоною фарбою

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