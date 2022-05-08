Російські командири беруть безпосередню участь у війні на полі бою через труднощі з командуванням, - британська розвідка
Погані результати діяльності росіян на полі бою привели до того, що командування окупантів безпосередньо бере участь у боях проти України
Про це заявляє британська розвідка.
"Труднощі з командуванням і керуванням, а також погані результати діяльності росіян на передовій притягнули старших командирів на поле бою, які, ймовірно, взяли на себе особисте керівництво операціями. Російські командири рідко делегують оперативні повноваження своїм підлеглим, які, і собі, не набувають життєво важливого досвіду керівництва", - йдеться в повідомленні розвідки.
Водночас присутність командирів на полі бою не призвела до удосконалення або зміненої концепції ведення війни.
Непропорційно високі втрати російських офіцерів є наслідком того, що РФ повільно реагує на невдачі й не може змінити підхід.
Міністерство оборони Великої Британії зазначає, що ці проблеми, імовірно, залишаться незмінними, враховуючи відсутність досвіду у командуванні у тих, кого призначають замість загиблих офіцерів.
- Нагадаємо, Росія витрачає близько $900 млн в день на війну в Україні. Військове інформагентство "SOFREP" підрахувало, що у $900 млн входять: виплати російським військовим, їх амуніція, боєприпаси та ракети, відновлення втраченої чи пошкодженої техніки.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.34
Купівля 31.34Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 33.78
- Актуальне
- Важливе