Російські командири беруть безпосередню участь у війні на полі бою через труднощі з командуванням, - британська розвідка

Про це заявляє британська розвідка.

"Труднощі з командуванням і керуванням, а також погані результати діяльності росіян на передовій притягнули старших командирів на поле бою, які, ймовірно, взяли на себе особисте керівництво операціями. Російські командири рідко делегують оперативні повноваження своїм підлеглим, які, і собі, не набувають життєво важливого досвіду керівництва", - йдеться в повідомленні розвідки.



Водночас присутність командирів на полі бою не призвела до удосконалення або зміненої концепції ведення війни.



Непропорційно високі втрати російських офіцерів є наслідком того, що РФ повільно реагує на невдачі й не може змінити підхід.



Міністерство оборони Великої Британії зазначає, що ці проблеми, імовірно, залишаться незмінними, враховуючи відсутність досвіду у командуванні у тих, кого призначають замість загиблих офіцерів.

Нагадаємо, Росія витрачає близько $900 млн в день на війну в Україні. Військове інформагентство "SOFREP" підрахувало, що у $900 млн входять: виплати російським військовим, їх амуніція, боєприпаси та ракети, відновлення втраченої чи пошкодженої техніки.

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