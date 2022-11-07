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Ексклюзив

Російські командири наказують солдатам підривати власні запаси боєкомплекту на Херсонщині, - політолог Молчанов

7 листопада, 2022 понедiлок
10:28
війна з Росією карта Херсон Миколаїв Нова Каховка Козацьке

Політолог Володимир Молчанов вважає, що окупанти позбавили себе оперативного тилу

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Не знаючи про плани свого командування, російські командири наказують солдатам підривати власні запаси боєкомплекту. Якщо окупантам буде наказ триматися до кінця, то можливості ворога для оборони Херсона суттєво підірвано не тільки браком постачання, а й тим, що вони зменшили запаси та зламали свою організаційну структуру", - зауважив Молчанов.

За словами політолога, зараз немає ознак того, що окупанти готуються до вуличних боїв у Херсоні.

"Мешканці Херсона не бачать, що окупанти риють окопи та будують барикади по місту. ЗСУ зберігають спокій, а росіяни метушаться та роблять багато помилок, які негативно вплинуть на здатності до оборони Херсона", - підкреслив Молчанов.

  • В тимчасово окупованому Херсоні вже протягом тижня не мовить пропагандистське телебачення, проте почало працювати українське радіо
  • Генштаб повідомив, що військові РФ, перевдягнуті у цивільний одяг, переміщують мирних жителів та укріплюють всередині Херсона позиції для ведення вуличних боїв.

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