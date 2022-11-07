В окупованому Херсоні зникло пропагандистське мовлення і повернулось українське радіо, - спікер ОК "Південь"
В тимчасово окупованому Херсоні вже протягом тижня не мовить пропагандистське телебачення, проте почало працювати українське радіо
Про це розповів у телеграмі спікер оперативного командування "Південь", полковник Владислав Назаров.
Він повідомив, що в тимчасово окупованому місті знову можна слухати хвилі "Суспільного" на 92.00 FM. Пропагандистські телеканали відсутні у Херсоні вже тиждень.
- Російські окупанти 4 листопада зняли майже все обладнання для мовлення з телевежі в Херсоні.
- Також відомо, що у частині окупованих населених пунктів Херсонської області російські війська знищують вежі українських мобільних операторів та дезінформують мешканців.
- 6 листопада стало відомо, що на Херсонщині росіяни зруйнували більше ніж півтора кілометра опор та ліній електропередачі, а також провели мінування водонапірних свердловин.
- Генштаб повідомив, що військові РФ, перевдягнуті у цивільний одяг, переміщують мирних жителів та укріплюють всередині Херсона позиції для ведення вуличних боїв.
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