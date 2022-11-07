Про це розповів у телеграмі спікер оперативного командування "Південь", полковник Владислав Назаров.

Він повідомив, що в тимчасово окупованому місті знову можна слухати хвилі "Суспільного" на 92.00 FM. Пропагандистські телеканали відсутні у Херсоні вже тиждень.

Російські окупанти 4 листопада зняли майже все обладнання для мовлення з телевежі в Херсоні.

Також відомо, що у частині окупованих населених пунктів Херсонської області російські війська знищують вежі українських мобільних операторів та дезінформують мешканців.

6 листопада стало відомо, що на Херсонщині росіяни зруйнували більше ніж півтора кілометра опор та ліній електропередачі, а також провели мінування водонапірних свердловин.

Генштаб повідомив, що військові РФ, перевдягнуті у цивільний одяг, переміщують мирних жителів та укріплюють всередині Херсона позиції для ведення вуличних боїв.

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