На Херсонщині окупанти знищують вежі українських мобільних операторів

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Окрім того, серед абонентів російських мобільних операторів у Херсоні окупанти розсилають повідомлення з попередженням про нібито підготовку ЗСУ масованого обстрілу та закликають якнайшвидше покинути правобережну частину міста.

"Російські окупаційні війська продовжують насильницьку евакуацію населення з тимчасово зайнятих територій Херсонської області. Так званій "евакуації" підлягає населення правого берега річки Дніпро, а також 15-кілометрової зони лівобережжя. За наявною інформацією, з населеного пункту Заводівка місцевих жителів вивозять на тимчасово окуповану територію АР Крим, з подальшим переселенням на територію Російської Федерації", – додають у Генштабі.

Російські загарбники вивезли з тимчасово окупованої Херсонщини до російського міста Анапа ще 34 дитини.

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