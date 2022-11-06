Окупанти підірвали високовольтні лінії електропередачі та замінували водонапірні свердловини в Бериславі
На Херсонщині росіяни зруйнували більше ніж півтора кілометра опор та ліній електропередачі, а також провели мінування водонапірних свердловин
Про це повідомляє голова Херсонської ОДА Ярослав Янушевич.
Окупанти знищили півтора кілометра опор та ліній електропередач в Бериславі. Місто зараз знеструмлене.
"Оперативно полагодити поломки неможливо - бракує фахівців, обладнання та й російські загарбники не дадуть цього зробити. Ймовірно, у Бериславі не буде світла до повної деокупації міста", - стверджує Янушевич.
Голова ОДА додає, що війська РФ замінували водонапірні свердловини Берислава. Всього їх у місті 14, скільки з них неушкоджені - невідомо.
До того ж загарбники вивели з ладу високовольтні лінії, що пов'язані з Херсоном. Саме тому, за словами Янушевича, в обласному центрі та деяких прилеглих населених пунктах відсутнє світло.
"Такі дії російської армії – це цілеспрямований терор проти мирного населення Херсонщини. Відчуваючи неминучість своєї поразки, росіяни нищать все, аби наші люди були змушені виживати в нелюдських умовах!" - пише голова Херсонської ОДА.
- Росіяни звинувачують Сили оборони України в обстрілі Каховської ГЕС з ракетних комплексів HIMARS. Вони також зазначають, що на ЛЕП Берислав-Каховка був "теракт", саме тому 10 населених пунктів Херсонщини знеструмлені.
- Окупанти змушують жителів Берислава покидати місто, а ЗСУ поцілили по особовому складу противника в адмінбудівлі в Каховці.
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