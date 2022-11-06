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Окупанти підірвали високовольтні лінії електропередачі та замінували водонапірні свердловини в Бериславі

6 листопада, 2022 неділя
21:28
війна з Росією високовольтна лінія класом напруги 330 кВ

На Херсонщині росіяни зруйнували більше ніж півтора кілометра опор та ліній електропередачі, а також провели мінування водонапірних свердловин

Про це повідомляє голова Херсонської ОДА Ярослав Янушевич.

Окупанти знищили півтора кілометра опор та ліній електропередач в Бериславі. Місто зараз знеструмлене. 

"Оперативно полагодити поломки неможливо - бракує фахівців, обладнання та й російські загарбники не дадуть цього зробити. Ймовірно, у Бериславі не буде світла до повної деокупації міста", - стверджує Янушевич.

Голова ОДА додає, що війська РФ замінували водонапірні свердловини Берислава. Всього їх у місті 14, скільки з них неушкоджені - невідомо. 

До того ж загарбники вивели з ладу високовольтні лінії, що пов'язані з Херсоном. Саме тому, за словами Янушевича, в обласному центрі та деяких прилеглих населених пунктах відсутнє світло. 

"Такі дії російської армії – це цілеспрямований терор проти мирного населення Херсонщини. Відчуваючи неминучість своєї поразки, росіяни нищать все, аби наші люди були змушені виживати в нелюдських умовах!" - пише голова Херсонської ОДА. 

  • Росіяни звинувачують Сили оборони України в обстрілі Каховської ГЕС з ракетних комплексів HIMARS. Вони також зазначають, що на ЛЕП Берислав-Каховка був "теракт", саме тому 10 населених пунктів Херсонщини знеструмлені. 
  • Окупанти змушують жителів Берислава покидати місто, а ЗСУ поцілили по особовому складу противника в адмінбудівлі в Каховці.

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Росія
Херсон
Херсонщина
окуповані території
окупанти
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