Російські літаки здійснили маневри над кораблями НАТО

Про це повідомляється на сайті Об’єднаного військово-морського командування НАТО (MARCOM).

"17 листопада два російські бойові літаки здійснили небезпечне та непрофесійне наближення до кораблів Постійної морської групи НАТО, яка виконувала звичайні тренування у Балтійському морі. Російські пілоти не відповідали на радіозапити сил Альянсу та здійснили проліт над ними на висоті 300 футів (91 м) на дистанції до 80 ярдів (73 м)", - мовиться в тексті пресслужби.

НАТО наголошує, що такі дії проводилися в небезпечному районі, "активованому" для тренувань протиповітряної оборони. Також ризики створила висота маневру російської авіації.

"Взаємодія збільшила ризик прорахунків, помилок і нещасних випадків.Сили НАТО діяли відповідально, виконуючи свою місію, у повній відповідності до міжнародних повітряних і морських правил. НАТО відповідатиме належним чином на будь-яке втручання в законну діяльність в цьому районі, яке загрожує безпеці літаків, кораблів або екіпажів. НАТО не прагне конфронтації і не становить загрози", - зазначає MARCOM.

Нагадаємо, що триває розслідування щодо ракети, яка впала в Польщі. 16 листопада повідомлялося про ймовірне російське походження снаряду.

Пізніше уряд Польщі перевіряв наявність підстав для застосування ст. 4 Північноатлантичного договору про консультації щодо загроз на тлі імовірного удару РФ по прикордонню з Україною.

18 листопада Анджей Дуда зазначив, що Падіння ракети у польському місті Пшеводов 15 листопада було нещасним випадком, її неможливо було знешкодити, і винна в цьому Росія.

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