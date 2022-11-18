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Падіння ракети у Польщі є нещасним випадком, у якому винна Росія, - Дуда

18 листопада, 2022 п'ятниця
13:27
війна з Росією Анджей Дуда

Падіння ракети у польському місті Пшеводов 15 листопада було нещасним випадком, її неможливо було знешкодити

Про це повідомляє wPolityce.

Президент Польщу Анджей Дуда зазначив, що наразі у медіапросторі з’являється різна інформація щодо інциденту, у багатьох випадках абсолютно неправдива.

"Швидше за все, це був нещасний випадок. Йде масований напад Росії на Україну, жорстокий. Росія відповідальна за цю війну і Росія відповідальна за всі нещастя, які є результатом цієї війни. В останні дні прийшло і до нас нещастя – дві наші польські родини втратили своїх близьких у Пшеводові", - сказав він.

Дуда також зазначив, що ракету неможливо було збити.

"Жодна країна світу не має системи оборони, яка б захищала всю територію, особливо на такій невеликій відстані від кордону, якщо немає стратегічних, критичних об’єктів, які спеціально охороняються", - сказав він.

Президент Польщі додав, що ракета була спрямована по території країні ненавмисно. Це був нещасний випадок. За його словами, вона впала через збій певних внутрішніх механізмів, які повинні були спрацювати. Насправді вона була спрямована на перехоплення російської ракети:

"Ймовірно, це була ракета, випущена українською ПРО, яка була призначена для нейтралізації російських ракет, які летіли в українські міста".

Дуда наголосив, що двоє поляків стали жертвами війни, яку Росія веде в Україні:

"Це жертви цієї війни, які випадково загинули з нашого боку. Це лише показує нам, наскільки жахливою є ця війна, також і, можливо, особливо для українського народу, на який жорстоко напали росіяни і де щодня гинуть сотні людей".

  • Нагадаємо, 15 листопада у Польщі впали дві ракети, внаслідок чого загинули двоє людей.
  • У МЗС Польщі повідомили про російське походження ракети, а президент заявив, що немає жодних ознак, що падіння ракети  було навмисним нападом на країну. 
  • Своєю чергою президент США заявив партнерам по G7 і НАТО, що ракетний вибух був спричинений ракетою від української системи ППО. Проте президент України Володимир Зеленський не сумнівається в тому, що на територію Польщі впала не українська ракета.
  • Згодом у Білому домі відзначили, що Росія є остаточно відповідальною за трагічний інцидент у Польщі.
  • Вже ввечері 17 листопада Польща підтвердила допуск українських експертів на місце падіння ракети. Розслідування інциденту, за словами польських експертів, триватиме декілька днів.

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Україна
Польща
ППО
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