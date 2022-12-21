Російські найманці можуть зімітувати обстріл Білорусі з боку України, - ЦНС

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Найманці розділені на дві групи (80-90 осіб) й прибули в район села Крупейкі (Лоєвський район, Гомельська область) для виконання завдань. В розпорядженні груп перебуває легкоброньована техніка і тентовані вантажні автомобілі. Групи посилені інженерними підрозділами", - йдеться в повідомленні.

У ЦНС зауважили, що водночас Білорусь запровадила тимчасове обмеження на в’їзд та вхід у межах прикордонної смуги Лоєвського району.

"Одним зі сценаріїв провокації є обстріл території Білорусі нібито ЗСУ. Адже йдеться про саме тих найманців, які прибули до Білорусі 20 вересня. Тоді на територію білоруського приватного охоронного підприємства “ГардСервіс”, де розміщувались найманці, доставили 300 одиниць української військової форми, яку росіяни захопили на складах у Херсонській області", - повідомили в ЦНС.

15 грудня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що не виключає наступу окупантів на Київ із Білорусі. Російська Федерація може повторити наступ на Київ у січні-лютому 2023 року. Нині країна-агресорка готує близько 200 тис. нових військових. Своєю чергою американські аналітики оцінили можливість вступу Білорусі у війну проти України після зустрічі Лукашенка та Путіна 19 грудня.

Вже 19 грудня Путін відвідав Мінськ, де зустрівся з Лукашенком. Також на зустріч з білоруським колегою прибував очільник міноборони РФ Сергій Шойгу. Після цього американські аналітики заявили, що самопроголошений президент Білорусі, ймовірно, під час зустрічі в Мінську відмовив російському диктатору піти на подальші інтеграційні поступки.

20 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що військові Білорусі та РФ продовжують перебувати поблизу кордонів з Україною. А командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв наголосив, що рівень воєнної загрози з боку Білорусі поступово зростає.

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